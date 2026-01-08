El gobernador Frigerio se reincorporaría a la actividad oficial entre el viernes y el lunes

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reincorporaría a la actividad oficial entre el viernes y el lunes, según trascendió. El mandatario se encuentra de vacaciones desde poco antes de Navidad, cuando viajó a España, luego a Alemania y en días recientes también estuvo en Punta del Este, en Uruguay. La intendenta Rosario Romero, por su parte, viajó a San Carlos de Bariloche junto a su esposo, el expresidente comunal José Carlos Halle, como parte de sus vacaciones anuales, de acuerdo a lo confirmado a ANALISIS.

Si bien nunca hubo información oficial alguna al respecto (tal como instauraron en esta provincia primero Sergio Urribarri y luego Gustavo Bordet, porque antes Información Pública daba cuenta de las vacaciones de los gobernantes), fuentes oficiales indicaron que Frigerio -además de la actividad gubernamental- recorrerá cada una de las principales fiestas populares de Entre Ríos, entre festivales y jornadas de carnaval de Gualeguaychú, Concordia, Hasenkamp, Concepción del Uruguay y Victoria, entre otros lugares. También tiene previsto participar de la Fiesta de la Artesanía en Colón y la del Mate en Paraná, en los primeros días de febrero, habida cuenta de la “buena relación” con la intendenta Rosario Romero.

Desde que Frigerio se encuentra de vacaciones anuales -el 20 de diciembre-, donde pasó unos días en Buenos Aires y luego partió por Iberia a Madrid (España), para encontrarse con su familia en el país europeo, la vicegobernadora Alicia Aluani se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo. Incluso, las últimas sesiones de la Cámara de Senadores fueron presididas por el vicepresidente primero del cuerpo, Rafael Cavagna (Nogoyá). El gobernador partió luego a Alemania, donde tiene familiares directos y el fin de semana llegó a Punta del Este, donde aún permanecía hasta ayer.

La intendenta Rosario Romero -que desde el lunes se encuentra vacacionando en San Carlos de Bariloche junto a su esposo, el expresidente municipal José Carlos Halle- estará hasta los primeros días de la semana próxima en esa zona, para luego retomar la actividad oficial en la capital entrerriana.