Provinciales

El gobernador Frigerio se reincorporaría a la actividad oficial entre el viernes y el lunes

08 de Enero de 2026 - 12:41
Análisis
ANÁLISIS
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reincorporaría a la actividad oficial entre el viernes y el lunes, según trascendió. El mandatario se encuentra de vacaciones desde poco antes de Navidad, cuando viajó a España, luego a Alemania y en días recientes también estuvo en Punta del Este, en Uruguay. La intendenta Rosario Romero, por su parte, viajó a San Carlos de Bariloche junto a su esposo, el expresidente comunal José Carlos Halle, como parte de sus vacaciones anuales, de acuerdo a lo confirmado a ANALISIS.
 
Si bien nunca hubo información oficial alguna al respecto (tal como instauraron en esta provincia primero Sergio Urribarri y luego Gustavo Bordet, porque antes Información Pública daba cuenta de las vacaciones de los gobernantes), fuentes oficiales indicaron que Frigerio -además de la actividad gubernamental- recorrerá cada una de las principales fiestas populares de Entre Ríos, entre festivales y jornadas de carnaval de Gualeguaychú, Concordia, Hasenkamp, Concepción del Uruguay y Victoria, entre otros lugares. También tiene previsto participar de la Fiesta de la Artesanía en Colón y la del Mate en Paraná, en los primeros días de febrero, habida cuenta de la “buena relación” con la intendenta Rosario Romero.
 
Desde que Frigerio se encuentra de vacaciones anuales -el 20 de diciembre-, donde pasó unos días en Buenos Aires y luego partió por Iberia a Madrid (España), para encontrarse con su familia en el país europeo, la vicegobernadora Alicia Aluani se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo. Incluso, las últimas sesiones de la Cámara de Senadores fueron presididas por el vicepresidente primero del cuerpo, Rafael Cavagna (Nogoyá). El gobernador partió luego a Alemania, donde tiene familiares directos y el fin de semana llegó a Punta del Este, donde aún permanecía hasta ayer.
 
La intendenta Rosario Romero -que desde el lunes se encuentra vacacionando en San Carlos de Bariloche junto a su esposo, el expresidente municipal José Carlos Halle- estará hasta los primeros días de la semana próxima en esa zona, para luego retomar la actividad oficial en la capital entrerriana.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos