Entre Ríos perdió 5.036 empleos privados registrados en 22 meses, a pesar de repuntes mensuales

El Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), liderado por la exfuncionaria provincial Victoria Giarrizzo, actualizó el informe sobre empleo privado registrado en Entre Ríos, con datos a septiembre de 2025, señaló que ese mes “dejó una señal ambigua”. En el balance acumulado en 22 meses, incluso, el dato da negativo en más de 5.000 empleos.

“Si bien se registró una mejora mensual frente a agosto, el nivel de empleo continúa por debajo del observado a fines de 2024 y del registrado un año atrás, confirmando que la recuperación del empleo privado formal aún no se consolida”, indicaron desde el informe privado, consignó el portal Tres Florines.

En el noveno mes de 2025, el empleo privado registrado cayó 0,3% interanual, que equivalen a 436 puestos menos que en septiembre de 2024. En total, se registraron 136.575 asalariados formales en el sector privado, precisó.

En la comparación mensual, el empleo creció de 0,5% (+735 empleos). Sin embargo, indica que “este repunte puntual no alcanzó para compensar las pérdidas acumuladas en el año, ni para modificar la dinámica general de estancamiento que caracteriza al mercado laboral privado en la provincia”.

Los datos surgen de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base a las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Datos de empleo privado en Entre Ríos

- Estancamiento anual: en enero-septiembre de 2025, el promedio mensual de empleo privado fue de 136.035 puestos, casi igual al del mismo período de 2024 (136.050).

- Balance de gestión negativo: en los primeros 22 meses de la actual gestión provincial, el sector privado formal perdió 5.036 empleos (–3,5%), concentrándose el 92% de esa caída en 2024.

- Alta volatilidad mensual: de los nueve meses con datos disponibles en 2025, seis registraron caídas mensuales y solo tres mostraron crecimiento (marzo, agosto y septiembre). El saldo respecto de diciembre de 2024 es de 393 empleos menos.

“El comportamiento del empleo privado formal en Entre Ríos durante 2025 refleja una estabilidad frágil: la caída se desaceleró frente a 2024, pero sin aparecer aún una recuperación sostenida. Los rebotes mensuales observados hasta ahora no logran revertir la pérdida acumulada ni elevar el nivel de empleo por encima del cierre del año pasado, mostrando las dificultades del sector productivo para expandir su dotación en un contexto de bajo dinamismo económico”, concluye el informe.