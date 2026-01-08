Liga Profesional: el entrerriano Jabes Saralegui seguirá en Tigre

El entrerriano Jabes Saralegui arregló un nuevo vínculo con Tigre para jugar en la LPF.

El entrerriano Jabes Saralegui era uno de los jugadores que debía presentarse en Boca el 2 de enero para iniciar la pretemporada, pero el Xeneize decidió cederlo nuevamente, teniendo en cuenta que no iba a ver minutos en Primera. En este marco, Tigre le abrió las puertas nuevamente y acordó su continuidad por una temporada más.

Es así que el ramirense proseguirá su carrera en la entidad de Victoria y quedó descartada la chance de recalar en Independiente, otro club que había mostrado interés por sus servicios.

Si bien días atrás desde el Matador decidieron no ejecutar la opción de compra que tenían por el volante de 22 años, la dirigencia de Tigre quería un nuevo acuerdo, algo que finalmente se concretó.

“Sabía que tenía que sumar minutos, que tenía que crecer. Estoy en una edad muy linda y estoy muy contento de estar acá. El fútbol es muy cambiante y hoy, estando en Tigre, no me puedo poner a pensar que viene en el futuro”, expresó el entrerriano.

En 33 partidos jugados en el año, Saralegui anotó tres goles y brindó cuatro asistencias.