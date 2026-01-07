La “Modernización Laboral” es la obsesión y al mismo tiempo la prioridad del gobierno nacional

Con la atención puesta en Venezuela y en pleno receso veraniego, legisladores del oficialismo se encuentran en reuniones con cámaras empresarias de cara al segundo llamado a sesiones extraordinarias. Tal como anunció la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será el lunes 2 de febrero la semana de la reanudación de las actividades oficiales en el Congreso.

El gran objetivo del Gobierno nacional es el de poder avanzar en el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero el oficialismo acordó con la oposición dialoguista retrasar su tratamiento en búsqueda del consenso necesario para aprobar el texto. Sin embargo, una fuente de La Libertad Avanza confirmó a parlamentario.com que la fecha elegida para ir al recinto será el miércoles 11 de febrero, publicó el portal Parlamentario.

En paralelo, la bancada libertaria confía en que también podrá avanzar con la modificación a la Ley de Glaciares que al igual que la reforma laboral, cuenta con dictamen de comisiones, sujeto a las modificaciones que observen los senadores provinciales, claves para el quórum y para la media sanción en el recinto.

Con la jura del rionegrino Enzo Fullone, La Libertad Avanza cuenta con la nómina de legisladores completa y si se cuenta el interbloque junto al cordobés Luis Juez, parten de una base de 21 adhesiones, a 16 del quórum. De todos modos, el oficialismo sabe que podría contar con gran parte del radicalismo, los tres del Pro, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza.

En la última sesión del 26 de diciembre quedó en evidencia que los 21 integrantes del bloque Justicialista -presidido por José Mayans- y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno del Frente Cívico se posicionaron como la oposición dura. Sin embargo, en La Libertad Avanza son optimistas de lograr adhesión en Convicción Federal, bancada peronista que tuvo a Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada votando a favor del Presupuesto 2026 en la general y en la particular.

Por otro lado, está confirmado que el 24 de febrero se llevará a cabo la sesión preparatoria en la Cámara alta en la que se definirán las autoridades del período 2026.

El texto dictaminado

Con el proyecto de Ley de Modernización Laboral dictaminado el pasado 18 de diciembre, el oficialismo ganó dos meses para acercar los consensos necesarios que le permitan girar el texto a la Cámara de Diputados. El despacho al que accedió este medio cuenta con 213 artículos (casi 20 más al texto que envió el Ejecutivo con 196).

Cuenta, además, con 26 títulos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, a la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, a la Ley de Empleo, a la Ley de Jornada de Trabajo, a la Ley de Régimen Laboral, al Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa, a la Ley de Trabajo a Domicilio y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

También, propone cambios en el Régimen de Trabajo Agrario, en el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, a la Ley de Convenios Colectivos, en la legislación de Asociaciones Sindicales y en el Procedimiento para la Negociación Colectiva, y en la Ley sobre Riesgos del Trabajo, destacó el portal Parlamentario.

Finalmente, establece el capítulo de derogaciones contra el Estatuto del Periodista Profesional, del del Viajante de Comercio, el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, sobre el Estatuto del Peluquero, el cese del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, de la Licencia que gozan los ciudadanos de países limítrofes, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en su país y a la Ley 24.493 que adoptó medidas en relación a la denominada “mano de obra nacional”, entre varias más.