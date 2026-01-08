El Boletín Oficial implementó un nuevo esquema para las publicaciones con una tarifa única por trámite

A partir de este jueves 8 de enero, la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Dirección de Imprenta y Boletín Oficial de Entre Ríos, puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario que actualiza los montos y simplifica el sistema de publicaciones oficiales.

La modificación introduce un esquema más claro y transparente, basado en el concepto "Todos los trámites, una sola tarifa", que reduce la cantidad de ítems y facilita tanto la comprensión de la información como la estimación de los costos por parte de los usuarios. Este cambio de estructura del cuadro tarifario adecua el sistema al formato virtual del Boletín Oficial al dejar atrás la lógica de publicación en papel, vigente durante más de 100 años. De este modo, la tarifa pasa a vincularse con el trabajo de procesamiento de la información y no con la extensión del texto.

Otro cambio significativo es la implementación de costo cero para las publicaciones del propio gobierno provincial, que hasta ahora implicaba solamente un costo operativo sin representar un ingreso genuino. De este modo, se optimizan los tiempos administrativos y se cuidan los recursos de la provincia.

El nuevo sistema establece una Tarifa Única, definida como un monto fijo e igualitario para cada grupo de usuarios, sin distinguir categorías, extensión del texto ni cantidad de días de publicación dentro de cada grupo, haciendo previsible y claro el valor de cada publicación.

Cuadro tarifario vigente a partir del 8 de enero

El esquema tarifario queda conformado de la siguiente manera:

Grupo 1

Incluye a personas físicas y jurídicas que realizan publicaciones derivadas de procedimientos administrativos ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos y de otras jurisdicciones, así como de procedimientos judiciales ante el Poder Judicial. También abarca a personas jurídicas que requieren publicidad por actos propios de sus estatutos o contratos sociales, como colegios profesionales, clubes y sociedades.

La tarifa única para este grupo es de 2.500 pesos, mientras que la publicación de balances y/o inventarios tiene una tarifa única por página de 25.000 pesos.

Grupo 2

Comprende a municipios, organismos descentralizados -tanto entes autárquicos como autónomos- y organismos públicos no pertenecientes a la provincia de Entre Ríos.

La tarifa única es de 6.000 pesos, mientras que la publicación de balances y/o inventarios tiene una tarifa única por página de 25.000 pesos.

Grupo 3

Integrado por los órganos de la Administración Pública de la provincia de Entre Ríos que no se encuentran incluidos en el Grupo 2.

Las publicaciones para este grupo no tienen costo.

Desde la Imprenta y Boletín Oficial destacaron que este nuevo esquema responde a la necesidad de contar con un sistema más simple, previsible y accesible, que garantice igualdad de criterios para todos los usuarios y optimice los procesos de publicación oficial.