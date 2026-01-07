El Banco Central tomó un préstamo por US$3000 millones para pagar el próximo vencimiento de deuda

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que concretó un nuevo préstamo por US$3000 millones con bancos internacionales, a través de un acuerdo de recompra (repo), con el objetivo de reforzar de manera transitoria la liquidez en dólares. La operación se cerró a pocos días de un vencimiento de deuda clave que el Tesoro deberá afrontar este viernes, por un total de US$4200 millones.

Según informó la autoridad monetaria en un comunicado oficial, el crédito se pactó a un plazo de 372 días, con una tasa anual del 7,4%, y contó con la participación de seis bancos internacionales de primera línea. Si bien el Banco Central no identificó formalmente a las entidades, trascendió que entre los participantes se encuentran Citi, JP Morgan y Santander, publicó La Nación.

Como garantía de la operación se utilizaron bonos Bonar 2035 y 2038, que el Banco Central había canjeado al Tesoro la semana pasada. El costo financiero del acuerdo se fijó en la tasa SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que explica el rendimiento final del 7,4% anual.

Desde el equipo económico atribuyeron las condiciones obtenidas a la reciente baja del riesgo país y a un contexto financiero algo más favorable para la Argentina tras las elecciones. En ese marco, destacaron que la licitación recibió ofertas por US$4400 millones, un monto cercano al 50% por encima de lo finalmente adjudicado. No obstante, el BCRA decidió no ampliar la operación. “A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el Banco Central decidió no ampliar el monto adjudicado”, señalaron desde la entidad.

El Central remarcó además que el interés mostrado por los bancos internacionales “afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito”, en línea con la caída del riesgo país y el ordenamiento macroeconómico que impulsa el Gobierno nacional.

La operación cobra especial relevancia por el momento en que se concreta, ya que permite amortiguar el impacto del vencimiento de deuda de esta semana y otorga mayor margen para administrar la liquidez en moneda extranjera. Desde el BCRA indicaron que este nuevo repo “ratifica la capacidad de acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y de gestionar de manera eficiente su balance”.

El movimiento se da en un contexto financiero exigente. De acuerdo a datos oficiales, al viernes 2 de enero el Tesoro contaba con depósitos por US$1689 millones, a los que se sumaron recientemente US$500 millones provenientes de la privatización de las represas del Comahue. Aun así, este viernes 9 de enero deberá enfrentar un pago por US$4200 millones, correspondiente a renta y amortización de bonos.

Un acuerdo repo es una operación financiera de corto plazo mediante la cual una entidad vende un activo con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura y a un precio previamente acordado, funcionando en la práctica como un préstamo garantizado. El Banco Central ya había realizado dos operaciones similares durante el año pasado, ambas con vencimiento en 2027: una en enero por US$1000 millones a una tasa del 8,8% anual y otra en junio por US$2000 millones al 8,25%.

Sin acceso a alternativas más económicas de refinanciamiento, el Gobierno busca demostrar que podrá cumplir con los compromisos de deuda sin recurrir a las reservas internacionales. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostienen que desde el inicio de la actual gestión se realizaron compras de divisas por US$28.500 millones, aunque ese esfuerzo no se tradujo plenamente en una acumulación de reservas debido al pago de capital e intereses.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Tesoro enfrenta durante 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$19.505 millones. De ese total, US$8446 millones corresponden a títulos públicos, US$4401 millones a obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y US$4716 millones a otros organismos multilaterales.