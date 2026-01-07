Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Como parte de la investigación en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Romina Gaetani este martes se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal. La medida había sido solicitada por María José Basiglio, a cargo del expediente contra Luis Cavanagh y titular de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro.

La actriz se sometió al informe de riesgo con las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima. No se trata de una pericia, sino de un encuentro con la víctima para evaluar en qué nivel de riesgo se encuentra.

"Hay mujeres en las que el riesgo es altísimo, pero en su discurso no se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia género. Entonces, las profesionales evalúan esto: no hacen test ni nada por el estilo. Es una entrevista con determinadas preguntas para verificar", explicaron fuentes especializadas.

Luego de la cita de este martes, las especialistas harán un informe que será elevado a la fiscal del caso en el que determinarán el nivel de riesgo en el que se encuentra la actriz, quien se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante la fiscal Basiglio.

En el expediente que se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani, ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para casos de violencia de género.

Ese 28 de diciembre, a las 19.55, agentes del comando de Pilar de la Policía Bonaerense recibieron un llamado desde por el sistema de emergencias 911: les avisaron de un conflicto familiar en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana.

Al llegar, el personal de seguridad les dijo que Gaetani fue a la guardia del barrio privado y les contó que discutió con su pareja por "celos". La actriz, que cursaba un ataque de ansiedad, les confesó que el empresario le había revisado el teléfono y le encontró "cosas viejas", por lo que comenzó una discusión. Dijo que se sentía "descompensada y con dolores" y por eso pidieron una ambulancia.

Una amiga la acompañó al centro de salud para que la atendieran y, en paralelo, agentes de la Comisaria 4ª de Manuel Alberti se llevaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal Basiglio, en el marco de la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género.

En declaraciones a Lape Club Social (América), Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, dio algunos detalles: "Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial y al 911. Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria".

Respecto a la historia entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco agregó que la pareja "se había separado hace un tiempo y estaban intentando retomar la relación". Subrayó que, por lo que le contó la actriz, esta fue "la primera vez que hay agresiones físicas", aunque existieron otras formas de violencia en el pasado. No obstante, según el abogado: "Nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este".

