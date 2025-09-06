Liga de Mayores: Echagüe le ganó a Parque en el adelanto de la Zona 1

Este viernes hubo acción correspondiente a la Liga de Mayores de Básquet. Conjuntos que forman parte de tres de las cuatro zonas del torneo tuvieron actividad en esta jornada; mientras que quienes no la tuvieron, deberán jugar el domingo para completar la sexta fecha del campeonato.

En la Zona 1 hubo solo un partido. En él, el Atlético Echagüe Club logró su primera victoria del torneo. Fue por 74-69 sobre el Club Parque de Villaguay en el estadio Luis Butta, de manera que lo igualó en el último lugar de la tabla: ambos tienen récord 1-5. La actividad de este grupo se completará el domingo, con Ferrocarril de San Salvador buscando mantener el invicto en su visita a Sarmiento de Villaguay.

Por la Zona 2 Urquiza de Santa Elena estiró su ventaja respecto al segundo lugar. En Paraná venció a Quique por 80-59, de manera que lidera la tabla con puntaje perfecto: récord 6-0. Sus escoltas son tres: Recreativo, Estudiantes y Talleres (récord 4-2). El Bochas le ganó a Independiente de La Paz por 66-55 y el Albinegro derrotó al Rojo en su mano a mano por 75-57. En el duelo restante del grupo, Progreso de Santa Elena le ganó a Paracao por 71-69 y lo alcanzó en el último lugar (récord de 1-5).

La Zona 4 fue la otra que tuvo actividad. En ese marco, Regatas le ganó a Atlético Tala por 75-69 y mantuvo su invicto con récord 5-0 (tiene pendiente su duelo con Zaninetti). El escolta es BH, que derrotó a Bancario por 68-66 y tiene récord 4-1 (debe su encuentro contra Peñarol de Tala). En los partidos restantes hubo victorias de Luis Luciano (76-54 a Zaninetti) y Peñarol de Tala (84-46 a Juventud Unida).

El domingo a partir de las 20 se completará la actividad con los encuentros correspondientes a la Zona 3 y los tres partidos que quedan de la Zona 1.

Fixture y resultados | Liga de Mayores | Fecha 6

-Zona 1:

Viernes 5/9:

Echagüe 74-69 Parque.



Domingo 7/9 - Desde las 20:

Sportivo - Ciclista.

Olimpia - Sionista.

Sarmiento - Ferrocarril (San Salvador).



-Zona 2:

Viernes 5/9:

Progreso 71-69 Paracao.

Recreativo 66-55 Independiente.

Estudiantes (Paraná) 75-57 Talleres.

Quique 59-80 Urquiza.



-Zona 3:

Domingo 7/9 - Desde las 20:

Vélez Sarsfield - San José.

La Armonía - Estudiantes (Concordia).

Social Federación - Capuchinos.

Ferrocarril (Concordia) - Santa Rosa.



-Zona 4:

Viernes 5/9:

Peñarol 84-46 Juventud Unida.

BH 68-66 Bancario.

Luis Luciano 76-54 Zaninetti.

Regatas 75-69 Atlético Tala.