Yannantuoni y Ardusso dominaron el viernes con invitados del Turismo Nacional

A bordo de un Ford Focus, Fabián Yannantuoni dominó el segundo entrenamiento que disputó el Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. La actividad formó parte de la novena fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros y tuvo a los entrerrianos Exequiel Bastidas (18º) y Joel Gassmann (20º) lejos de los primeros lugares.

El piloto nativo de Capitán Bermúdez, Santa Fe, cronometró 1m22s481, quedando delante de Rodrigo Lugón, distantes 0s226. Ever Franetovich se ubicó en tercer lugar, solo 0s006/1000 detrás del piloto nativo de Villa Allende, Córdoba, y a 0s232 del líder clasificatorio, mientras que Santiago Mallo y Facundo Chapur completaron las principales ubicaciones de esta tanda. Vale mencionar que Santiago Mallo, en regreso al TN Clase 3 tras una fecha de ausencia, utiliza en esta ocasión motores provistos por Esteban Pou. Todos los tiempos.

Finalizada la jornada, el piloto santafesino encabezó el cronómetro general con el Ford Focus que comparte junto a Facundo Ardusso, superando por 0s112 a Leonel Larrauri – Nicolás Trosset, mientras que Jerónimo Teti – Germán Todino se ubicaron en tercer puesto, a 0s196. Este sábado, la Clase 3 disputará un entrenamiento y una tanda clasificatoria que formarán la grilla de partida de la primera final, pactada para el domingo 7 de septiembre, a partir de las 10.