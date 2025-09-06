Los “Pumas” perdieron ajustadamente ante Australia

En el marco de la tercera fecha del Rugby Championship, la selección argentina de rugby enfrentó a Australia. Fue en el estadio Queensland Country Bank, con el arbitraje de Paul Williams. El equipo de Felipe Contepomi venía de vencer a Nueva Zelanda y se abrazaba a la opción de un nuevo triunfo que le permitiera pelear arriba.

Durante la primera mitad, el equipo argentino fue muy efectivo y en las ocasiones que tuvo para tomar distancia en el partido, aprovechó. Es así que en 12 minutos y con dos penales de Santiago Carreras se puso 6-0 por encima.

Un try de Nic White convertido por Tom Lynagh dio vuelta el tanteador a los 23 (7-6), pero la Argentina convirtió sus dos tries del partido a continuación (Bautista Delguy y Mateo Carreras, el segundo convertido) y pasó a ganarlo por 18-7. Sobre el final, un penal de Santiago Carreras certificó el parcial de 21-7 al descanso.

En el segundo tiempo dos apariciones de Joseph-Aukuso Suaalii dieron vuelta el encuentro en favor de los Wallabies, que empataron el juego: 21-21. Argentina volvió a adelantarse con el penal de Juan Mallía a seis minutos del final, pero un try en el sexto minuto añadido conseguido por Angus Bell le dio la victoria al conjunto australiano.

Con el triunfo, Australia ahora suma nueve puntos y es escolta de Nueva Zelanda, que venció a Sudáfrica por 24-17. Argentina está última junto a los Springboks con cinco puntos. En la próxima fecha, Argentina volverá a visitar a Australia, el sábado 13 de septiembre, desde la una de la mañana.

-SÍNTESIS-

Australia 28-24 Argentina.



Punto a punto:

5’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

12’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

23’PT: try de Nic White, convertido por Tom Lynagh (AUS).

29’PT: try de Bautista Delguy (ARG).

33’PT: try de Mateo Carreras, convertido por Santiago Carreras (ARG).

36’PT. Penal de Santiago Carreras (ARG).

Resultado parcial: Australia 7-21 Argentina.

7’ST: try de Joseph-Aukuso Suaalii, convertido por Tom Lynagh (AUS).

18’ST: try de Joseph-Aukuso Suaalii, convertido por James O’Connor (AUS).

34’ST: penal de Juan Mallía (ARG).

46’ST: try de Angus Bell, convertido por James O’Connor (AUS).

Resultado final: Australia 28-24 Argentina.



Formaciones:

Australia: Tom Robertson, Billy Pollard, Taniela Tupou; Nick Frost, Tom Hooper; Rob Valetini, Fraser McReight, Rob Valetini; Nic White, Tom Lynagh, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii; Corey Toole, Max Jorgensen y Andrew Kellaway.

DT: Joe Schmidt.



Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Juan González, Marcos Kremer, Pablo Matera; Gonzalo García, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Bautista Delguy y Juan Mallía.

DT: Felipe Contepomi.



Ingresaron:

-En Australia: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Wiliams, Carlo Tizzano, Tate McDermott y James O’Connor.

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.



Amonestado:

22’ST: Mateo Carreras (ARG).



Árbitro: Paul Williams.



Estadio: Queensland Country Bank.