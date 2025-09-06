Central Córdoba y Vélez definen la Supercopa Argentina

El último duelo entre ambos equipos fue en la final de la Copa Argentina.

Este sábado desde las 16 comenzará a definirse al campeón de la Supercopa Argentina 2025. El partido será entre Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina, y Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional, ambos en 2024.

La curiosidad es que será una revancha para el Fortín, que jugó la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba que acabó en triunfo santiagueño por 1-0 en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

En la Liga Profesional ambos vienen de jugar por la séptima fecha. Vélez Sarsfield le ganó a Lanús por 3-0, resultado con el que quedó en la posición de escolta de la Zona B con 14 puntos; mientras que el equipo santiagueño también es escolta en la Zona A con 13 puntos luego de su triunfo ante Estudiantes por 2-0.

Los dos llegan en zona de clasificación y bien parados, aunque uno ya se quedó sin competencia internacional. Central Córdoba fue eliminado por Lanús en los octavos de final de la Copa Sudamericana (empate 1-1 en el global y derrota por penales), luego de quedar tercero de manera insólita en la Copa Libertadores y superar los 16avos de la Copa Sudamericana con un global de 3-0 sobre Cerro Largo de Uruguay.

Vélez, por su parte, sigue en la Copa Libertadores. En octavos de final superó a Fortaleza por 2-0 en el global y ahora se medirá con Racing por los cuartos. El Fortín ganó su grupo por diferencia de gol, superando a Peñarol pese a igualar en 11 unidades.

Para este partido, Guillermo Barros Schelotto formará a: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván; Maher Carrizo; Brian Romero, Imanol Machuca.

Por su parte, Omar De Felippe dispondrá a: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufre; Matías Perelló, Matías Vera, Iván Gómez, José Florentín; Matías Godoy, Gastón Verón.

Con ambos equipos en buen nivel, el partido en el estadio Gigante de Arroyito promete buen espectáculo. El árbitro del encuentro que iniciará a las 16 será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina.

Fuente: TyC Sports.