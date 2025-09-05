La Unión de Colón confirmó cinco nuevos nombres para la próxima Liga Argentina de Básquet

La Unión de Colón, uno de los tres equipos entrerrianos que formará parte de la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, confirmó cinco nuevas fichas para la campaña 2025/26. En las últimas horas anunció dos renovaciones y tres incorporaciones para el plantel que dirigirá Martín Guastavino.

Por un lado, el elenco colonense renovó los contratos del base Guido Cabrera y del pivote Lucio Longoni, dos fichas importantes que van a disputar su cuarta temporada consecutiva en el club.

Además confirmó las incorporaciones de Nicolas Henríquez, destacado escolta proveniente de Presidente Derqui. A él se suman el ala-pivote Gonzalo Romero con pasado en Hispano Americano, Argentino de Junin y Pergamino, entre otros. Y por último el escolta, Agustín Pérez Díaz, que regresa al club tras su paso en la temporada 22/23.

Estos cinco nombres se suman a las primeras confirmaciones del equipo: Rodrigo Acuña y Matias Caire, además de la continuidad de Martín Guastavino como entrenador principal.

Cabe destacar que La Unión será junto a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y Central Entrerriano de Gualeguaychú, uno de los representantes entrerrianos en la próxima temporada de la segunda categoría del básquet argentino.