Copa Argentina: Independiente Rivadavia derrotó a Tigre y está en semis

En el primero de los duelos por los cuartos de final de la Copa Argentina, Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentaron en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. El partido contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo y definió al primer semifinalista del certamen nacional.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos. Fue luego de la recuperación en mitad de cancha del equipo mendocino y un pase pinchado de Sebastián Villa al costado izquierdo del área grande para la llegada de Matías Fernández. El delantero se arrojó hacia adelante y remató cruzado para vencer a Felipe Zenobio y poner el 1-0 parcial.

El Matador lo empató rápido. Cinco minutos más tarde, Jabes Saralegui avanzó con balón controlado hasta tres cuartos de cancha, desde donde sacó un potente remate que se clavó contra el poste izquierdo del arco de Ezequiel Centurión. El entrerriano lo empató y el partido volvió a empezar.

Todavía en el primer tiempo, el Matador construyó una gran jugada de gol que acabó con el pase filtrado al área para el ex Patronato Ignacio Russo. El atacante definió, pero un rebote en Iván Villalba desvió el balón que acabó dando en el costado externo de la red por el lado derecho de Centurión: fue tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, Tigre fue el primero en contar con una ocasión de gol. Fue desde un tiro de esquina desde el costado derecho tras el que Alan Barrionuevo ganó de cabeza. El balón se desvió en un defensor y acabó en manos de Centurión, que controló sin problemas. En esta jugada se inició el primer cruce entre futbolistas después de un intento de Joaquín Laso de disputar el balón cuando ya estaba en manos del arquero.

En un contragolpe Independiente Rivadavia tuvo la chance del segundo y no la desaprovechó. Condujo Sebastián Villa, que avanzó hasta tres cuartos de cancha y habilitó la carrera de Matías Fernández por el costado izquierdo. El atacante tomó el balón y pasó hacia le medio para la llegada desde atrás de Fabrizio Sartori. Solo tuvo que empujar el atacante para marcar el 2-1 a los 28.

Con el Matador volcado en ataque, Independiente Rivadavia tenía en todo momento abierta la chance del contragolpe. Y sobre el final pudo aprovecharla. Fue Mauricio Cardillo quien tomó el balón en el centro y abrió hacia la derecha para Ezequiel Bonifacio, que controló y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Zenobio para el 3-1.

El festejo de gol del conjunto mendocino derivó en la segunda pelea entre futbolistas. Esta vez, Dóvalo tomó cartas en el asunto y expulsó a Pedro Souto (en el banco de la Lepra) y Felipe Zenobio, arquero del Matador.

Con el partido ya caldeado hubo una expulsión más. Laso, capitán del Matador se fue expulsado en el décimo minuto añadido al tiempo regular. Fue tras recibir la segunda amonestación por un topetazo sin pelota contra Kevin Retamar. No hubo tiempo para más: la Lepra se clasificó entre los cuatro mejores.

En semifinales deberá medirse con el vencedor del duelo entre Racing y River Plate.

-SÍNTESIS-

Tigre 1-3 Independiente Rivadavia.



Goles:

15’PT: Matías Fernández (IRI).

20’PT: Jabes Saralegui (TIG).

28’ST: Fabrizio Sartori (IRI).

44’ST: Ezequiel Bonifacio (IRI).



Expulsados:

44’ST: Pedro Souto -en el banco- (IRI).

44’ST: Felipe Zenobio (TIG).

55’ST: Joaquín Laso (TIG).



Formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Santiago González, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Cambios:

31’ST: ingresó Ezequiel Bonifacio por Matías Fernández (IRI).

31’ST: ingresó Kevin Retamar por Fabrizio Sartori (IRI).

31’ST: ingresó Gonzalo Piñeiro por Bruno Leyes (TIG).

42’ST: ingresó Alfio Oviedo por Ignacio Russo (TIG).

43’ST: ingresó Braian Martínez por Elías Cabrera (TIG).

43’ST: ingresó Julián López por Santiago González (TIG).

45’ST: ingresó Matías Valenti por Luciano Gómez (IRI).

45’ST: ingresó Tomás Sultani por Federico Álvarez (TIG).



Amonestados:

3’PT: Iván Villalba (IRI).

47’PT: Matías Fernández (IRI).

47’PT: Alan Barrionuevo (TIG).

4’ST: Ezequiel Centurión (IRI).

4’ST: Joaquín Laso (TIG).

40’ST: Gonzalo Piñeiro (TIG).

43’ST: Luciano Gómez (IRI).

50’ST: Tomás Bottari (IRI).

53’ST: David Romero (TIG).



Árbitro: Pablo Dóvalo.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).