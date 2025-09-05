Miguel Russo recibió el alta y el lunes volverá a dirigir la práctica de Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica este viernes luego de permanecer tres días internado en la clínica Fleni por una infección urinaria que lo afectó desde principios de semana. El técnico, de 69 años, regresará a su domicilio y retomará sus funciones al frente del plantel el próximo lunes.

Durante su ausencia, los ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedaron a cargo de los entrenamientos y decidieron otorgarle al plantel licencia sábado y domingo, lo que permitirá a Russo reincorporarse a las prácticas el inicio de la semana entrante.

La internación del DT se extendió de martes a viernes debido a que los especialistas identificaron que la infección fue provocada por una bacteria resistente, lo que descartó un tratamiento ambulatorio. En consecuencia, se decidió mantenerlo bajo observación estricta y administrarle medicación intravenosa.

Russo había ingresado el martes 2 de septiembre por la mañana para realizarse chequeos de rutina, en los que se detectó el cuadro. Si bien inicialmente se preveía una internación de 24 horas, la complicación obligó a prolongar su estadía.

Durante los días que permaneció en la clínica, el entrenador recibió antibióticos e hidratación, y fue visitado por su hijo Ignacio, exPatronato y actual delantero de Tigre. Desde su entorno aseguraron que se mostró de buen ánimo y con el deseo de volver cuanto antes a su casa y a su trabajo.

Más allá del hermetismo que mantuvo su familia y la dirigencia de Boca, la noticia generó preocupación en el mundo del fútbol y llegaron múltiples muestras de apoyo hacia el entrenador, que ya se prepara para retomar la conducción del equipo en la próxima semana.