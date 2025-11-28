Estudiantes impulsan una nueva campaña solidaria para acompañar a familias de Paraná en la Navidad

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER lanzó la segunda edición de la campaña solidaria "Navidad para Todos", una iniciativa que se organiza mediante la recepción de donaciones y aportes económicos con el fin de armar mesas navideñas completas para familias de distintos barrios de la capital entrerriana. La recolección se realiza en un trabajo coordinado por estudiantes que instalaron puntos de recepción en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Trabajo Social y en la Casa de la UNER, donde reciben alimentos y contribuciones con el objetivo de garantizar que más hogares puedan celebrar las fiestas con una cena acorde.

La campaña reúne alimentos típicos de la época, como pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones y enlatados, además de otros productos no perecederos que permitan completar las cajas familiares. A esto se suma la posibilidad de colaborar con aportes destinados a la compra de alimentos frescos, necesarios para la preparación de la cena, incluyendo pollo y verduras. Para facilitar ese aporte económico, se habilitó el alias navidad.todxs, a través del cual las personas interesadas pueden realizar transferencias. Las donaciones se reciben todos los días entre las 8 y las 20 en Buenos Aires 389, sede de la Fcedu; en Almte. Guillermo Brown 54, correspondiente a la Facultad de Trabajo Social; y en Córdoba 475, donde funciona la Casa de la UNER.

Los organizadores explicaron que la distribución de los alimentos se hará en aquellos barrios con los que los centros de estudiantes sostienen vínculos comunitarios desde hace tiempo mediante actividades sociales, educativas y recreativas. Entre ellos se encuentran La Floresta, donde colaboran con una olla popular; el Centro Comunitario Toma Nueva, donde realizan apoyo escolar y acompañamiento alimentario; y otros espacios como Larramendi, Nueva Ciudad y Mosconi Nuevo, donde el Cineclub Fcedu llevó adelante proyecciones itinerantes destinadas a niñas y niños.

Desde la organización informaron que quienes quieran sumarse o realizar consultas pueden comunicarse con Cristal Gamarra, una de las referentes de la campaña, al correo gamarracristal@hotmail.com