El clásico de Avellaneda terminó empatado sin goles

Este domingo la acción correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. El duelo interzonal de la jornada contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. Jugaron en el estadio Juan Domingo Perón, de la Academia.

Nota en desarrollo.

Con la igualdad final, Racing llegó a los 11 puntos, con los que está en la 12ª posición de la Zona A; mientras que el Rojo es el colista de la Zona B con apenas cinco unidades (debe su partido ante Platense).

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas recibirá a Independiente Rivadavia, el lunes 6, desde las 21; mientras que al Rojo le tocará visitar a Godoy Cruz, el domingo 5, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Racing 0-0 Independiente.



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duvan Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Diego Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés Fernández; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto.

DT: Gustavo Quinteros.



Cambios:

ET: ingresó Ignacio Rodríguez por Agustín Almendra (RAC).

19’ST: ingresó Facundo Mura por Gastón Martirena (RAC).

19’ST: ingresó Adrián Balboa por Duvan Vergara (RAC).

19’ST: ingresó Martín Barrios por Gabriel Rojas (RAC).

20’ST: ingresó Marco Di Césare por Bruno Zuculini (RAC).

28’ST: ingresó Walter Mazzantti por Matías Abaldo (IND).

36’ST: ingresó Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (IND).

36’ST: ingresó Pablo Galdames por Felipe Loyola (IND).



Amonestados:

28’PT: Adrián Martínez (RAC).

34’PT: Bruno Zuculini (RAC).

31’ST: Tomás Conechny (RAC).

37’ST: Ignacio Rodríguez (RAC).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Presidente Perón.