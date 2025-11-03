Se presentó la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, que comienza este viernes en Bovril

La 46° edición de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en Bovril. El evento fue presentado en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Estuvieron presentes el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, junto a las autoridades municipales de Bovril: el coordinador general de la Fiesta, Javier Scarafía; la coordinadora de Cultura, Carina Farías; y el coordinador de Eventos Culturales, Rodrigo Zárate.

Durante el acto, el público disfrutó de la interpretación de dos piezas instrumentales a cargo de un grupo de músicos que tocaron con acordeón, violín, guitarra y teclado, aportando un cálido marco artístico a la jornada.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó: “Invitamos a todos a participar de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, una de las más tradicionales de la provincia, que convoca a más de mil gurises en distintas disciplinas. Desde la Secretaría tenemos programas que acercan la cultura a las infancias y queremos seguir avanzando en este sentido.”

El coordinador general, Javier Scarafia, expresó: “Vamos a recibir a 27 delegaciones de toda la provincia y una de Santa Fe. La convocatoria ha sido muy buena y durante estos tres días les vamos a brindar a estas delegaciones pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) y los espacios donde van a descansar. Cada año, los gurises que participan de esta fiesta se llevan de Bovril una alegría enorme.”

Acerca de la Fiesta

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano convoca anualmente a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Durante tres jornadas se desarrollan actividades artísticas, deportivas y recreativas con el objetivo de fomentar la amistad, la creatividad y el espíritu de integración. En esta nueva edición, la fiesta propone una reflexión sobre el bullying, bajo el lema: “En nuestro festival, nadie queda afuera”. Compartiendo el potencial humano y culturalEl evento se realizará en el Salón Polideportivo Municipal de Bovril, con entrada libre y gratuita. La Municipalidad brindará hospedaje, desayuno, almuerzo y cena a más de mil participantes. Entre los principales objetivos de esta tradicional celebración se destacan: promover la amistad y el intercambio cultural entre los niños de todo el país, estimular la creatividad y la investigación artística, dignificar la infancia, otorgando protagonismo a los gurises y favorecer que los bovrilenses valoren y compartan sus potenciales humanos y culturales con los visitantes.