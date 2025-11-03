Un joven murió aplastado por paneles de mármol en trágico accidente laboral en Chajarí

Un trágico accidente laboral ocurrió este lunes en el parque industrial de la ciudad de Chajarí, donde un joven de 28 años perdió la vida, mientras realizaba tareas de descarga de materiales pesados. El hecho generó conmoción entre los trabajadores del predio y la comunidad local.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un grupo de empleados descargaba paneles de mármol, cada uno de aproximadamente 300 kilos de peso. Por razones que aún se investigan, parte de la carga cedió y cayó sobre el joven, provocándole lesiones fatales en el lugar.

Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades, interviniendo personal de la Comisaría Mandisoví, junto a efectivos de Criminalística y el fiscal en turno, quienes dispusieron las primeras diligencias en el sitio del accidente, publicó Chajarí al Día. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Concordia, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso.

El lamentable episodio generó profunda tristeza entre los compañeros de trabajo y vecinos de la zona industrial. La Policía continúa recabando testimonios y peritajes para establecer si existieron irregularidades en las condiciones de seguridad o en el manejo de los materiales pesados.