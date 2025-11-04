Básquet: Guido Dellavedova fue elegido MVP en el cierre de la fase regular de la Liga Provincial

El base de Regatas Uruguay sobresalió en el contundente triunfo ante Juventud Unida.

Guido Dellavedova, jugador de Regatas Uruguay, fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Semana 14 de la Liga Provincial de Mayores, tras firmar una planilla estadística sobresaliente frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El base Remero aportó 25 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias y 6 robos, alcanzando una valoración de 44, la más alta de la jornada en los 16 encuentros disputados que marcaron el cierre de la fase regular.

Con esta actuación, Dellavedova no solo cerró de manera brillante la primera etapa del torneo, sino que reafirmó su condición de uno de los jugadores más determinantes de la temporada. Su rendimiento fue decisivo para que Regatas Uruguay mantuviera su invicto (14-0) y finalizara como uno de los equipos más regulares y sólidos de la Liga Provincial de Mayores.

El quinteto ideal de la semana:

Guido Dellavedova (CRU) – Valoración: 44

25 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias y 6 robos vs. Juventud Unida

Martín Chervo (Vélez) – Valoración: 37

31 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias vs. Estudiantes

Pedro Amoros (Sportivo) – Valoración: 30

18 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes vs. Atlético Parque

Iñaki Garat (Capuchinos) – Valoración: 28

20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 4 robos vs. La Armonía

Alejandro Madera (Capuchinos) – Valoración: 28

17 puntos, 8 rebotes, 34 asistencias vs. La Armonía

Fuente: FBER