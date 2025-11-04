Rally Entrerriano: Guillermo Pitón y Juan Capurro celebraron en el Precoronación

El campeonato provincial pasó por Hasenkamp por primera vez y tuvo su primera consagración de la temporada. (Foto: Rally Entrerriano)

Hasenkamp recibió por primera vez al Rally Entrerriano RUS este fin de semana y demostró estar a la altura de las circunstancias. Con excelentes caminos y una atención destacada, ofreció un gran marco para los binomios que participaron del Premio Pre Coronación.

La competencia, que otorgó un 50% extra de puntaje, fue ganada en la clasificación general por los gualeyos Guillermo Pitón y Juan Capurro, quienes, junto al resto de las tripulaciones, brindaron un gran espectáculo al numeroso público que se acercó a los caminos en una jornada soleada y calurosa.

Clase A6

Pitón–Capurro comenzaron a descontar diferencias respecto a Leandro Bonnin y Javier Taboada, líderes hasta el tramo final. Antes de la Power Stage, la diferencia era de apenas 2,4 segundos, pero una falla en la caja de cambios de Bonnin facilitó el triunfo de los gualeyos.

El podio se completó con Nelson Bonnin–Javier Benítez en segundo lugar y Bonnin–Taboada en el tercero. Tanto la Etapa 2 como la Power Stage fueron también para Pitón–Capurro.

Clase N7

Gastón Ramat y Marcos Viollaz consolidaron el buen ritmo mostrado el sábado y se quedaron con la victoria general. Segundos fueron Julio Erpen y Pablo Salvidía, y terceros Maximiliano Arnaiz y Pablo Kern.

Por su parte, la Etapa 2 y la Power Stage quedaron en manos de Luciano Lambert y Francisco Uboldi.

Clase N7 Light

En esta divisional se produjo la primera consagración del año, con Ángel González y Jorge Liand ganando la carrera y sumando los puntos necesarios para coronarse Campeones 2025.

Los locales Lucio Moreyra y Leonardo Cena fueron segundos, mientras que Daniel y Melisa Báez completaron el podio tras imponerse en la Power Stage y la Etapa 2.

Clase N9 16V

Con un gran ritmo durante todo el fin de semana, Manuel Cergneux y Diego Saipert lograron su primer triunfo, seguidos por Dante Lanterna y Daniel Fritler, y en tercer lugar Joaquín y Mauricio Blanc.

Cergneux–Saipert se quedaron también con la Etapa 2 y la Power Stage.

Clase N9 8V

La definición fue ajustada hasta el último tramo, donde Federico García y Mirko Sleger se quedaron con la victoria, además de ganar la Etapa 2 y la Power Stage.

Completaron el podio Diego Schab–Juan Gianello (segundos) y Agustín Coniberti–Tomás Pellandino (terceros).

La próxima cita del Rally Entrerriano RUS será el Gran Premio Coronación, el 5, 6 y 7 de diciembre en Pronunciamiento.