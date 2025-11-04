Remo: Lisa Farías y Carmen Zárate Bosco le dieron a Rowing un histórico título en Tigre

Las representantes del Paraná Rowing Club (PRC) Lisa Farías y Carmen Zárate Bosco conquistaron el título Sub 23 en el Campeonato Argentino de Remo 2025, disputado este fin de semana en la pista nacional de Tigre. Ambas encabezaron el podio del doble par Ligero Femenino y cortaron una sequía de más de 30 años sin un título nacional para el Albiceleste, que tuvo una destacada labor en equipo.

Individualmente, Carmen Zárate Bosco logró la medalla plateada en 1 par Sub 23 Ligero, mientras que Lisa Farías obtuvo el bronce en 1 Par Junior Femenino. Además, Hipólito Brasesco y Luciano Moreyra consiguieron el segundo puesto en Doble Par Senior Ligero.

Además, Yuliana Mac Yntire finalizó sexta en la Final B de 1x Intermedia Femenino; Valentina Biaggini quedó tercera en la Final B de 1x Menor Femenino y Federico Zavalla se ubicó sexto en 1x Menor Masculino. El elenco de la Costanera Baja contó con Ángel Cottonaro como entrenador.

El otro representante de Entre Ríos fue el Club de Regatas Concordia, que volvió al plano nacional luego de 25 años sin competencias oficiales y tuvo una participación histórica: Sabrina Alarcón se convirtió en la primera mujer en 119 años en competir oficialmente para el CRC.

Alarcón se ubicó 10ª en Single Menor Femenino. Además, junto a Valentina García, integró el Doble Junior Femenino, alcanzando un 6º puesto en la Final A.

Por su parte, Juan Cruz Delzart finalizó 4º en la Final A del Single Masculino Intermedio. Por su parte, Lautaro Pavón y Valentino Salud, en Single Menor Masculino y Single Junior Masculino respectivamente, culminaron 4º en la Final B, ubicándose 10º sobre 18 embarcaciones.

En Doble Intermedio Masculino, la dupla Facundo Rodríguez – Federico Gularte logró el 2º puesto en la Final B, alcanzando el 8º lugar entre 12 embarcaciones. El elenco concordiense contó con Alejandro Piedra Buena como entrenador.

