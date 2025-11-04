Boxeo: el paranaense Franco Catena tendrá su estreno internacional

El pugilista paranaense tendrá su estreno internacional este sábado en Italia.

Por primera vez, el boxeador paranaense Franco Catena se presentará para pelear en el exterior. Osimo, Italia, será el escenario del estreno internacional para el entrerriano que se medirá el próximo 8 de noviembre con el experimentado pugilista local, Aziz Abbes Mouhiidine.

El representante del Team Peligro en el Club Paracao partirá rumbo al Viejo Continente este miércoles para quedar a la espera del pesaje del viernes y el posterior enfrentamiento.

A los 31 años el pupilo de Wenceslao Mansilla, con un récord de 6 triunfos (4 por nocaut) y 1 derrota, está noveno en el ranking argentino de la categoría Crucero.

El italiano Aziz Abbes Mouhiidine tiene 27 años y suma 75 peleas como profesional: ganó 59 (una por la vía rápida) y perdió 16 (una antes del límite).

La única derrota de manera categórica la sufrió en su última presentación, el pasado 30 de junio, ante el estadounidense Malachi Georges, quien lo noqueó en el primer round en la ronda preliminar de la Copa Mundial de Boxeo, consigna Uno.