El santafesino que intentó matar a su pareja en Paraná quedó alojado en el hospital Escuela de Salud Mental

El acusado que estuvo prófugo no se encontraría en buen estado de salud para afrontar un proceso por el momento.

Carlos Gabriel Gazpoz, un hombre de 49 años oriundo de Santa Fe, se entregó voluntariamente en Paraná tras ser acusado de tentativa de femicidio. El hecho ocurrió la semana pasada en calle Gualeguay, cuando el acusado se presentó en el domicilio donde se encontraba su pareja y, tras una discusión frente a otra persona, le disparó con un arma de fuego, provocándole una herida en uno de sus hombros.

Durante la audiencia de medidas de coerción e imputación, Gazpoz presentó signos de confusión y alteración emocional, lo que motivó la intervención de una psiquiatra integrante del equipo interdisciplinario de Salud Mental del Superior Tribunal de Justicia. La profesional advirtió que no era recomendable confrontarlo con los hechos en ese estado, dada su situación de vulnerabilidad mental.

Ante esta evaluación, la jueza de Garantías Paola Firpo resolvió acatar la recomendación médica y ordenó la internación del acusado por un período de 10 días en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. La medida incluye custodia policial permanente, tal como lo solicitó el fiscal interviniente, Leandro Dayub, quien consideró indispensable garantizar la seguridad durante el tratamiento.

La defensa, a cargo del abogado Augusto Laferriere, no presentó objeciones a la solicitud de custodia, permitiendo que se avance con el protocolo judicial y médico correspondiente.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se espera la evolución del estado de salud mental del acusado para definir los próximos pasos procesales.