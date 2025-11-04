Tres camiones chocaron sobre el puente Zárate - Brazo Largo

Tres camiones chocaron sobre el kilómetro 112 de la Autovía Ruta Nacional 12, a la altura del puente General Urquiza, en sentido Entre Ríos a Buenos Aires. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este martes sobre uno de los puentes del complejo interprovincial Zárate - Brazo Largo, afortunadamente, no se reportaron lesionados de gravedad.

Bomberos Voluntarios de Ceibas, que intervinieron en el siniestro, comunicaron que uno de los camioneros fue asistido en el lugar por lesiones de menor gravedad, por personal del centro de salud de Brazo Largo, y no fue necesaria su derivación a un centro asistencial.

En la oportunidad, recomendaron transitar con precaución porque está lloviendo en la zona del sur entrerriano.

Prevén que hasta pasado el mediodía estará reducido el tránsito vehicular debido a las tareas de limpieza y remoción de los rodados siniestrados de la calzada.