Acidito celebra sus cinco años con una noche de música venezolana

El grupo paranaense Acidito celebrará su quinto aniversario con un concierto especial el jueves 13 de noviembre a las 20:30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. La presentación propone recorrer los sonidos y ritmos del folklore venezolano, en una velada que pretende reunir a músicos, amigos y público en general para compartir una noche de música, celebración y encuentro.

El grupo, integrado por Electra Barbagelata en voz, Santiago Weber en cuatro, José Luis Viggiano en maracas y percusión, Juanjo Cáceres en bajo y Luis Barbiero en flauta, ofrecerá un repertorio variado que incluye géneros tradicionales de la música venezolana como joropos, gaitas, merengues, valses, pasajes llaneros, tonadas y danzas zulianas.

Para esta ocasión especial, la agrupación contará con invitados de lujo. Entre ellos la cantante Natalia Damadian y el percusionista Fede Sgarbanti se sumarán a la celebración con su talento y su vínculo cercano con la música latinoamericana.

En estos cinco años de trayectoria, el grupo participó en festivales, encuentros culturales y eventos solidarios de la provincia.

El aniversario será también una oportunidad para agradecer el acompañamiento del público y de los músicos que compartieron escenario con la agrupación a lo largo de este tiempo.

El recital en la renovada sala del Centro Cultural Juan L. Ortiz será una síntesis de los cinco años de historia de Acidito y un anticipo de los nuevos caminos que el grupo proyecta para el futuro.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $13.000. Las anticipadas pueden adquirirse al 343 4547849.