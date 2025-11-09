Turismo Nacional: Julián Santero se consagró campeón de la Clase 3

El mendocino Julián Santero se quedó con el título de la Clase 3.

Este domingo llegó el punto final en la lucha por el campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional. Aunque no estuvo en las principales posiciones, Julián Santero se consagró campeón del torneo 2025 en la carrera que se disputó en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El mendocino terminó noveno en la carrera que ganó Santiago Mallo luego de 26 minutos, 32 segundos y 396 milésimas. El podio de la competencia lo completaron Alfonso Domenech y Fabián Yannantuoni, algo alejados de la lucha por la parte delantera.

Los entrerrianos Joel Gassmann y Exequiel Bastidas tuvieron fines de semana muy diferentes. El crespense terminó en la sexta posición, a 13 segundos y 838 milésimas del vencedor; mientras que el paranaense no pudo participar de la actividad del domingo luego del incidente que sucedió en boxes el sábado.

Campeón

Santero se consagró pese a terminar en el noveno lugar debido a que en la competencia por el título, Rodrigo Lugón quedó a una distancia lo suficientemente grande para no poder dar vuelta la historia en la última fecha, que será el 30 de noviembre en San Martín, Mendoza.

Es así que el Toyota Corolla atendido por el GR Competición y con motorización provista por Esteban Pou del mendocino se consagró campeón por segunda vez. La primera fue en 2021, año en el que se tomó revancha del Campeonato 2020, en el que terminó segundo.

Julián Santero llegó a los 304 puntos, de manera que ya no habrá lucha por el campeonato. Segundo quedó Rodrigo Lugón, con 231,5 y Jerónimo Teti apareció tercero, con 229. El crespense Gassmann va séptimo en el torneo con 202,5 y podrá luchar en la última fecha para mejorar su posición.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 11 (en Río Cuarto)

1°) Santiago Mallo (Chevrolet): 26’32”396/1000.

2°) Alfonso Domenech (Volkswagen): a 6”673/1000.

3°) Fabián Yannantuoni (Ford): a 7”942/1000.

4°) Jerónimo Teti (Chevrolet): a 8”599/1000.

5°) Rodrigo Lugón (Volkswagen): a 9”754/1000.

---

6°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 13”838/1000.



Campeonato | Turismo Nacional | Clase 3

1°) Julián Santero (Toyota): 304 puntos.

2°) Rodrigo Lugón (Volkswagen): 231,5.

3°) Jerónimo Teti (Chevrolet): 229.

4°) Jorge Barrio (Chevrolet): 218.

5°) Alfonso Domenech (Volkswagen): 210.

---

7°) Joel Gassmann (Chevrolet): 202,5.