"Quiero decir te amo" llega a Santa Fe en el marco del ciclo Escénicas

El Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicado en Junín 2475 de la ciudad de Santa Fe, recibirá la obra "Quiero decir te amo", dirigida por Mariano Tenconi Blanco. El espectáculo forma parte del ciclo "Escénicas. Teatro del país al CCP", una iniciativa que busca promover, difundir y acercar al público santafesino las producciones escénicas más destacadas del país. La función está prevista para este viernes 14 de noviembre a las 21.

La quinta fecha de este ciclo propone una comedia que cuenta con las actuaciones de Lucía Adúriz y Violeta Urtizberea, y la participación del músico Ian Shifres, también está a cargo del diseño sonoro y la música original. La propuesta está atravesada por una estructura epistolar que da lugar a un triángulo inesperado de cartas de amor, respuestas imaginadas y vínculos que se tejen entre la soledad y el deseo.

El ciclo fue concebido por el Centro Cultural Provincial con el objetivo de generar un punto de encuentro entre artistas, obras y públicos de distintas regiones. A través de esta programación, el espacio busca ofrecer espectáculos relevantes, innovadores y accesibles.

La aborda un triángulo epistolar en el que las cartas de amor nunca llegan a su destinatario, pero son respondidas por una esposa que decide intervenir en esa correspondencia ajena.

El espectáculo fue reconocido por su alto nivel artístico, obteniendo nominaciones a los Premios María Guerrero 2024 en las categorías Actuación protagónica y co-protagónica para Violeta Urtizberea, e Iluminación para Matías Sendón. La ficha técnica incluye a Rodrigo González Garillo en el diseño de escenografía, Endi Ruiz en vestuario, Matías Sendón en luces, y Pablo Cusenza como asistente de dirección. La producción general está a cargo de la Compañía Teatro Futuro y la producción ejecutiva de Carolina Castro.

Sobre Violeta Urtizberea

Cuenta con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Comenzó su carrera a los ocho años en los recordados programas Magazine For Fai y desde entonces participó en numerosas ficciones televisivas como Gasoleros, Locas de amor, Mujeres asesinas, La Lola, Graduados y Las estrellas, entre muchas otras. En teatro trabajó bajo la dirección de figuras como Ana Katz, Santiago Gobernori, Cynthia Edul, Mariana Chaud, Ignacio Sánchez Mestre, Daniel Veronese, Tamara Tenenbaum y Rafael Spregelburd.

Sobre Lucía Adúriz

Es actriz y cantante. Se formó en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y con maestros como Ricardo Bartis, Andrea Garrote y Marcelo Savignone. En 2019 participó un un proyecto de creación con dirección de Ciro Zorzoli en el Teatro Nacional Cervantes. En 2020, protagonizó la obra Pampa escarlata, ópera prima de Julian Cnochaert, por la cual ganó numerosos premios entre los que se destacan el Trinida Guevara 2021 y el María Guerrero 2022. Trabajó en teatro convocada por directores como Mariela Asensio, Maruja Bustamante, Cecilia Meijide, José María Muscari, Bernardo Cappa, Nacho Bartolone y Juanse Rausch.

Sobre Mariano Tenconi Blanco

Dramaturgo y Director de Teatro. Integra y dirige desde 2013 la Compañía Teatro Futuro. Como autor y director. Estrenó más de diez obras desde el año 2010. En 2016 fue seleccionado para participar de International Writing Program de la Universidad de Iowa, el programa de escritura más antiguo y prestigioso del mundo, y en 2019 fue elegido para formar parte del International Writing Program de Beijing.

Fue destacado por los Premios Konex como uno de los cinco mejores dramaturgos de la década 2011-2021. Obtuvo el Premio "Germán Rozenmacher" de Nueva Dramaturgia (2015) y fue ganador del Concurso Nacional de Obras de Teatro del Instituto Nacional del Teatro (2016). Sus obras recibieron numerosas nominaciones y premios como Trinidad Guevara, ACE, Teatros del Mundo, Teatro XXI, Premios Hugo, entre otros.

Su obra fue traducida al inglés, francés, portugués, alemán, italiano, rumano y chino.

Sobre Compañía Teatro Futuro

Es una estructura de creación y producción fundada en 2013 en Buenos Aires por el dramaturgo y director teatral Mariano Tenconi Blanco, el músico y compositor Ian Shifres y la productora artística y dramaturga Carolina Castro. Con propuestas centradas en la literatura, la música y el trabajo interpretativo, la compañía busca crear nuevos mundos basándose en la potencia de la imaginación y la ficción. Desde su creación, han estrenado más de 10 espectáculos entre los que se destacan espectáculos La era (2013), Futuro (2015), Todo tendría sentido si no existiera la muerte (2017), La vida extraordinaria (2018) y Las cautivas (2021). En 2023 estrenó en el Teatro Romea de Barcelona la obra La dona fantasma, una coproducción entre la compañía catalana T de Teatre y el Centro Dramático Nacional (España). Para 2024 proyectan el estreno en el Teatro Solís de Montevideo de la obra Madre Ficción como producción integral de la Comedia Nacional (Uruguay). A partir de 2019, la compañía expandió su plataforma a la producción de obras creadas por otros artistas. En este marco, trabajaron en diferentes proyectos con artistas como Tamara Tenenbaum, Mariana Chaud, Analía Couceyro, Romina Paula, Valeria Lois y Ana Schimelman.

Las obras de la compañía se han presentado en diferentes ciudades de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y España.

