Aldosivi ganó un partido clave y se acerca a la salvación

Aldosivi le ganó un partido clave a Banfield y juega una final por la permanencia con San Martín.

Este domingo la acción por la Liga Profesional enfrentó a Banfield y Aldosivi. El encuentro por la 15ª fecha del Torneo Clausura tuvo lugar en el estadio Florencio Sola perteneciente al Taladro. El árbitro fue Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

La primera ocasión de riesgo del partido fue para el visitante. Quien tuvo el intento fue Giuliano Cerato, que tomó un rebote en la puerta del área y sacó un fuerte remate de derecha que se fue pegado al poste izquierdo del arco defendido por Facundo Sanguinetti.

Después de una floja primera mitad en la que solo hubo esa ocasión clara de peligro, en el complemento intercambiaron más ocasiones. El local tuvo la primera con un avance por la izquierda que terminó con un centro de Ignacio Abraham para la llegada por derecha de Nicolás Meriano, que sacó un remate desde dentro del área que Jorge Carranza contuvo con el cuerpo. En el rebote, Martín Río remató desviado.

Otra chance llegó en los pies de Meriano, que enganchó de derecha a izquierda y sacó un zurdazo bajo que nadie llegó a desviar y acabó perdiéndose por el costado derecho del arco defendido por Carranza.

La más clara, de todos modos, fue para Rodrigo Auzmendi. El atacante ex Estudiantes tuvo un mano a mano tras una habilitación de Mauro Méndez en la que intentó definir con el revés del pie, pero no pudo esquivar el cuerpo del arquero que salió a taparlo.

El equipo de Pedro Troglio insistió con un centro desde la derecha para la llegada de Mauro Méndez. El atacante ganó de cabeza, pero remató por encima del travesaño, lejos del arco de Carranza.

Sobre el final llegó la jugada que cambió el partido. Una combinación en la puerta del área le permitió el ingreso a Federico Gino, que al controlar acusó una patada de Nicolás Meriano. Inicialmente el árbitro no la sancionó, pero tras la revisión del VAR corrigió y cobró penal.

Luego de varios minutos de discusión llegó la ejecución por parte del propio Federico Gino, que remató al costado derecho con Facundo Sanguinetti volando hacia el otro lado para el 1-0 y el festejo desatado del Tiburón.

Con el triunfo, Aldosivi llegó a 15 puntos y está 13° en la Zona A, mientras que en la tabla anual llegó a 30 y se distanció de San Martín de San Juan, con quien jugará mano a mano por el descenso en la próxima fecha; y Godoy Cruz. Al equipo de Troglio se le viene visitar a Central Córdoba.

-SÍNTESIS-

Banfield 0-1 Aldosivi.



Gol:

58’ST: Federico Gino -penal-.



Formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López, Martín Río, Gonzalo Ríos, Santiago Esquivel, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.



Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



Cambios:

20’ST: ingresó Ignacio Guerrico por Tiago Serrago (ALD).

20’ST: ingresó Franco Rami por Facundo De la Vega (ALD).

25’ST: ingresó Julio Furch por Agustín Auzmendi (BAN).

25’ST: ingresó Lautaro Ríos por Martín Río (BAN).

30’ST: ingresó Agustín Palavecino por Natanael Guzmán (ALD).

37’ST: ingresó Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (BAN).

37’ST: ingresó Tomás Nasif por Mauro Méndez (BAN).

45’ST: ingresó Ayrton Preciado por Justo Giani (ALD).

45’ST: ingresó Gonzalo Mottes por Santiago Moya (ALD).



Amonestados:

20’PT: Gonzalo Ríos (BAN).

41’PT: Martín Río (BAN).

13’ST: Giuliano Cerato (ALD).

37’ST: Justo Giani (ALD).

40’ST: Nicolás Meriano (BAN).

40’ST: Federico Gino (ALD).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Florencio Sola.