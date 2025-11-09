Un joven de 21 años falleció en la Alcaidía de Concordia tras sufrir una descompensación

Barreto se encontraba alojado en la Alcaidía desde el 1° de noviembre, en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa.

Alrededor de las 9 de la mañana de este sábado, un joven identificado como Lautaro Marcelo Barreto de 21 años, fue hallado sin vida en una de las celdas de la Alcaidía de Concordia, tras sufrir una descompensación.

De acuerdo a lo informado a Concordia Policiales, ante la situación se activó de inmediato el protocolo de emergencia y se dio aviso al servicio 107, cuyo personal constató el deceso.

Intervino en el lugar el fiscal José Arias y el médico policial Dr. Sergio Medina, quien dictaminó “muerte por paro cardiorrespiratorio”. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, la cual determinará la causa y circunstancias del fallecimiento.

Barreto se encontraba alojado en la Alcaidía desde el 1° de noviembre, en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa. Había sido aprehendido dos veces en menos de una semana por hechos similares. Según fuentes judiciales, el pasado 6 de noviembre fue atendido en el Hospital Felipe Heras, donde se le diagnosticó un cuadro de abstinencia