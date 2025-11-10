Camila Arbuet Osuna presentará su libro sobre política y emociones

La investigadora y escritora Camila Arbuet Osuna presentará en Paraná su nuevo libro El despecho y los afectos feroces. Políticas feministas del desborde, editado por Eduvim, este jueves 13 de noviembre a las 20 en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80. La presentación cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias (Feicac).

La autora propone un recorrido crítico por los afectos que atraviesan la experiencia contemporánea, desde una perspectiva feminista que busca interpelar las formas en que el cuerpo, el deseo y la política se encuentran y se tensionan. El libro se inscribe en un campo de pensamiento que entiende lo afectivo no como un espacio privado o individual, sino como una dimensión política capaz de movilizar transformaciones y resistencias. En sus páginas, Arbuet Osuna despliega una escritura que se sitúa lejos de las certezas y que invita a pensar desde lo que se desborda, lo que incomoda y lo que se rehúsa a ser domesticado.

El libro recibió el Premio Konex de Platino, reconocimiento que subraya la relevancia del trabajo de la autora dentro del pensamiento feminista contemporáneo. En él, Arbuet Osuna se pregunta qué afectos sobrevivirán con su potencia al atronador nihilismo que se apodera de la cosa pública y de qué apegos exprimiremos la intensidad necesaria para desear dar batalla y no solo resistir. Estas preguntas funcionan como un punto de partida para pensar el papel de las emociones y los lazos en una época signada por la virtualización, la soledad y la desconexión con el cuerpo.

A lo largo del texto, la autora analiza cómo los afectos pueden ser leídos como fuerzas políticas, capaces de romper con la lógica de la indiferencia y abrir espacios de resistencia. El libro sostiene que el arte y la política tienen la capacidad de subvertir la distribución social de los afectos, y de devolverles su carácter transformador.

La actividad será con entrada libre y gratuita.