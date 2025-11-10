Sarmiento ganó y se salvó del descenso: ahora busca clasificar

Este domingo, la acción por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo lugar en el estadio Eva Perón de Junín. Sarmiento recibió a Instituto en un duelo que contó con el arbitraje de Ariel Penel, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

En la primera chance clara del encuentro llegó la apertura del marcador. Fue a los dos minutos que el envío de Julián Contrera de tiro de esquina desde el costado derecho fue directo a la cabeza de Juan Insaurralde, que con un excelente remate convirtió el 1-0 parcial.

Y de inmediato amplió la ventaja. El Verde llegó al segundo gol a los seis minutos, luego de una nueva jugada de pelota parada en la que un despeje le dejó el balón a Manuel García para el remate. El mediocampista remató desde la medialuna del área, el balón se desvió y venció a Manuel Roffo para el 2-0 parcial.

Con Instituto volcado al ataque, Sarmiento tuvo una chance clara de contra en una jugada en la que se escaparon Jonatan Gómez y Leandro Suhr. El ex Racing condujo la acción que terminó con pase a la izquierda para Suhr. Al momento de rematar, el mediocampista lo hizo con poca puntería: su disparo se perdió por el costado derecho del arco de Roffo.

Instituto pudo descontar luego de una buena acción individual de Jhon Córdoba tras recuperar un balón en la puerta del área. Sin embargo, al momento de definir le faltó esquinar un poco más su remate, que acabó en manos de Lucas Acosta.

Córdoba tuvo una nueva chance poco después. Fue tras un tiro de esquina impulsado desde el costado derecho que tuvo un desvío y cayó en la posición del colombiano, que sacó una volea que se fue desviada por encima del travesaño.

Ya en la segunda mitad, Sarmiento tuvo una nueva chance de sentenciar la historia. Esta vez quien se lo perdió fue Alex Vigo, quien se escapó por la banda derecha luego de una muy buena jugada de Gómez en la mitad de la cancha, ingresó al área y sacó un potente remate que, al carecer de dirección, Roffo no tuvo dificultades para contener.

La Gloria tuvo pocas chances más, pero finalmente llegó al descuento tras un remate que rebotó en Matías Fonseca y le quedó a Stéfano Moreyra. El mediocampista no dudó y disparó al costado izquierdo de Acosta, convirtiendo el descuento a los 22 minutos. De allí en más Instituto empujó y buscó el empate, pero Sarmiento aguantó, ganó y se salvó del descenso.

El Verde tiene 19 puntos y se ubica noveno en la tabla de posiciones, con la misma cantidad de unidades que San Martín de San Juan, último clasificado por el momento. La Gloria, por su parte, quedó 12° con 15 puntos y ya está eliminada.

En la próxima fecha, última de la fase regular, Sarmiento irá a buscar la clasificación ante San Lorenzo en condición de visitante; mientras que Instituto completará el fixture recibiendo a Talleres en un nuevo derby cordobés.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 2-1 Instituto.



Goles:

2’PT: Juan Insaurralde (SAR).

6’PT: Manuel García (SAR).

22’ST: Stéfano Moreyra (INS).



Formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Jonatan Gómez, Leandro Suhr; Iván Morales y Franco Frías.

DT: Facundo Sava.



Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Juan Méndez, Gastón Lodico, Elías Pereyra; Jhon Córdoba, Alex Luna; Manuel Romero.

DT: Daniel Oldrá.



Cambios:

ET: ingresó Stéfano Moreyra por Juan Méndez (INS).

ET: ingresó Matías Fonseca por Nicolás Zalazar (INS).

9’ST: ingresó Lucas Pratto por Franco Frías (SAR).

16’ST: ingresó Matías Gallardo por Gastón Lodico (INS).

16’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Alex Luna (INS).

25’ST: ingresó Agustín Seyral por Iván Morales (SAR).

25’ST: ingresó Carlos Villalba por Jonatan Gömez (SAR).

34’ST: ingresó Yair Arismendi por Alex Vigo (SAR).

36’ST: ingresó Jonás Acevedo por Elías Pereyra (INS).



Amonestados:

32’PT: Juan Insaurralde (SAR).

6’ST: Julián Contrera (INS).

8’ST: Stéfano Moreyra (INS).

25’ST: Jonatan Gómez (SAR).

44’ST: Agustín Seyral (SAR).



Árbitro: Ariel Penel. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Eva Perón.

Video: Liga Profesional.