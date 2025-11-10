El entrerriano Lisandro Martínez entrenará con la selección argentina tras la lesión en una de sus rodillas.

El gualeyo Lisandro Martínez está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego tras su durísima lesión en la rodilla. Si bien aún no retornó en el Manchester United, el defensor viajará a la concentración de la selección argentina en España para entrenarse con el grupo y comenzar su nueva integración a la Albiceleste.

El entrerriano ha sido un convocado habitual en la lista de Lionel Scaloni y, con el horizonte en el Mundial 2026, ya empieza su preparación para volver al combinado nacional. En cuanto a zagueros se refiere, la última nómina contiene a Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Juan Foyth.

Licha sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en febrero, en un partido de la Premier League ante el Crystal Palace. Tras meses de recuperación, hace un par de semanas retornó al Centro de Entrenamiento de Carrington de los Red Devils, en el que recibió una cálida bienvenida del primer equipo.