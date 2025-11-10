Corte parcial en la autopista que une Paraná con Santa Fe: pescadores reclaman contra una resolución

Desde las 7:30 de la mañana de este lunes, un grupo de pescadores independientes anunció un corte parcial sobre la Ruta Nacional 168, en la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe.

La protesta se desarrollará a la altura de la Fuente de la Cordialidad, donde los manifestantes anunciaron que interrumpirán media calzada, por lo que se prevén demoras y complicaciones en el tránsito informó Aire de Santa Fe.

En el lugar ya hay presencia de Policía, Bomberos y Municipalidad de Santa Fe. El reclamo es en rechazo a la resolución que dispone el cierre de la exportación de pescado por un año. Según se explicó en un comunicado, la disposición afecta directamente al sector, ya que “la pesca es el único sustento laboral y medio de supervivencia de muchas familias ribereñas”.