La policía entrerriana retuvo este sábado 125 motos y 13 autos

Desde la policía se vienen realizando distintos operativos de prevención y control durante los fines de semana.

La policía de Entre Ríos retuvo, durante la jornada de este sábado, 125 motos, 13 automotores e identificó a 1036 personas en todo el territorio provincial.

Asimismo, según se indicó desde la propia fuerza a ANALISIS, uno de los moto vehículos poseía pedido de secuestro por robo.

Desde la policía entrerriana se vienen realizando distintos operativos de prevención y control durante la semana, aunque con mayor asiduidad los viernes y sábados.

“La prevención es también una forma de cuidar, ya que mayor control se traduce en mayor seguridad”, se indicó desde la fuerza.