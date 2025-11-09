Policiales

La policía entrerriana retuvo este sábado 125 motos y 13 autos

09 de Noviembre de 2025 - 12:23
Análisis
ANÁLISIS

Desde la policía se vienen realizando distintos operativos de prevención y control durante los fines de semana.

La policía de Entre Ríos retuvo, durante la jornada de este sábado, 125 motos, 13 automotores e identificó a 1036 personas en todo el territorio provincial.

Asimismo, según se indicó desde la propia fuerza a ANALISIS, uno de los moto vehículos poseía pedido de secuestro por robo.

Desde la policía entrerriana se vienen realizando distintos operativos de prevención y control durante la semana, aunque con mayor asiduidad los viernes y sábados.

“La prevención es también una forma de cuidar, ya que mayor control se traduce en  mayor seguridad”, se indicó desde la fuerza.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos