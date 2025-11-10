El embajador argentino en Estados Unidos aseguró que el acuerdo comercial está “prácticamente cerrado”

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, se refirió al acuerdo comercial en el que trabajan las gestiones del presidente Javier Milei y la de su par norteamericano, Donald Trump, con el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos. Según adelantó, el entendimiento “está prácticamente cerrado” y solo resta definir “el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo”. En tanto, el canciller Pablo Quirno adelantó que este martes viajará a Washington en el marco de estas negociaciones.

En diálogo con radio Mitre, Oxenford confirmó que las negociaciones avanzan, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a un acuerdo de confidencialidad que firmó días atrás. “Imagino que tendremos novedades muy pronto y será algo que nos marcará positivamente durante mucho tiempo”, auguró.

Respecto del swap de monedas por 20.000 millones de dólares, el embajador dijo que “ya impactó”. “No nos olvidemos de las turbulencias que hubo hace pocos días. Creo que no sería posible un resultado como el que estamos viendo si no hubiera un orden macroeconómico y el apoyo de nuestro aliado., EE. UU.”, prosiguió Oxenford.

“Es bueno mirar hacia adelante y mirar la foto entera y ver que nos estamos encaminando a la oportunidad de salir de este ciclo tremendo de decadencia y de postergación y empezar a mirar hacia arriba y adelante. Los líderes del mundo nos miran con admiración, es una oportunidad extraordinaria”, dijo el embajador, que cerró la entrevista radial: “Cuando se asuman las bancas [el próximo diciembre] vamos a empezar a implementar más rápido las reformas y veremos el efecto en la prosperidad de los argentinos”.

Oxenford destacó la presencia de Milei en el America Business Forum durante la semana pasada: “No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presidente que es tan reconocido y tan escuchado en los foros más importantes del mundo. De casi 200 mandatarios del mundo, fue uno de los dos invitados de la política. Es tremendamente relevante”.

“Todos los países del mundo quieren bajar la inflación y conseguir crecimiento y ven que eso es lo que está pasando en Argentina. Se identifica un liderazgo claro, el apoyo internacional explícito y uno interno que quedó evidenciado con las elecciones legislativas”, agregó el embajador.

Por otra parte, el canciller Quirno adelantó que viajará a la capital norteamericana este martes. “Viajo mañana, llego el miércoles”, dijo en una entrevista con A24 y explicó: “El Presidente fue definitivo en campaña y, a posteriori, todo fue consecuencia de eso. Antes de que el gobierno de Estados Unidos decidiera los aumentos de tarifas a todo el mundo nosotros habíamos iniciado conversaciones para un acuerdo comercial”.

“Picamos en punta y llevamos meses trabajando para llegar a acuerdos para que nuestro productos ingresen a EEUU”, afirmó.