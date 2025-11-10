“River jugó un partido como para que se vaya Gallardo”, dijo Flotta

El Changuito Zeballos abrió el marcador para que Boca le gane a River en La Bombonera.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta hizo foco en el Superclásico del fútbol argentino que terminó con triunfo de Boca ante River. “Me llamó mucho la atención la estrategia que usó River, porque aquí hay que anexar un poco la estrategia del nuevo presidente, que en la semana salió ratificando el contrato de Gallardo para el año que viene. Antes de un partido tan importante, salió el anuncio que no tuvo el efecto deseado”.

En relación al partido en sí, el DT expresó: “River jugó un partido como para que se vaya Gallardo, eso es lo que me pareció. Me sorprendió mucho, más allá del gol tempranero del segundo tiempo, no es fácil salir a la cancha y al minuto y medio que te metan un gol”.

Y siguió: “No hubo reacción y eso me llamó la atención porque hay gestos que a uno lo marcan”.

En otro tramo, el Bicho resaltó: “Creo que Gallardo no le ha encontrado la vuelta en la parte táctica y también motivacional. No define jugadores en ciertos puestos, es muy raro lo que está pasando River. Juega Juanfer, lo saca”.

Enseguida anexó: “Hay que mirar los gestos de Gallardo donde se lo ve totalmente abatido”.

