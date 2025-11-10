Futsal: Neuquén Amarillo volvió a gritar campeón

Neuquén Amarillo venció por 3 a 2 a Neuquén Rojo y se quedó con el título en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón. Con un golazo de su arquero, uno de los elencos del Pingüi logró desnivelar la historia y se quedó con su quinta corona en su competición.

En un partido de alto voltaje y de definición caliente, el elenco Amarillo del Pingüino lo supo definir a su favor y se quedó con el título de la segunda parte de la temporada 2025.

Después de una primera mitad muy equilibrada (2 a 2), Neuquén Amarillo pudo pasar al frente mediante el golazo de su arquero, Mariano González, quien con un fuerte remate cerca de mitad de cancha pudo convertir para que su equipo se quede con el triunfo. De esta manera, el elenco ganador sumó así su quinto título.





En el Ascenso

José Hernández Negro se adjudicó el Torneo Clausura Masculino A de la APFS. El Verdinegro derrotó 4 a 2 a Don Bosco B en la definición de la Segunda División del futsal paranaense.

El elenco de la zona norte de la capital entrerriana disputará la final anual ante Mariano Moreno C, equipo que se coronó en el Torneo Apertura. El ganador de este juego ascenderá a la elite.