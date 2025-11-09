Contra el avance de los discursos de odio, la Marcha del Orgullo en Paraná tuvo importante convocatoria

A los mensajes estigmatizantes se le suman los recortes y ajustes de un gobierno nacional que ha dejado de invertir en políticas de inclusión y disidencias.

Una masiva Marcha del Orgullo Disidente tuvo lugar este sábado en Paraná. Tal cual se había adelantado, la concentración fue en Casa Gris, para luego movilizarse por calles Santa Fe y Alameda de la Federación. El acto de culminación de la actividad, con un festival y una feria incluida, fue en el Monumento a Urquiza, en el Parque.

La multitudinaria convocatoria tuvo como objetivo este año visibilizar el avance de los discursos de odio, protagonizados por partidos y movimientos de la ultraderecha. A los mensajes estigmatizantes se le suman los recortes y ajustes de un gobierno nacional que ha dejado de invertir en políticas de inclusión y disidencias.

La marcha en nuestro país se realiza en noviembre debido a la creación de Nuestro Mundo, el primer grupo de organización homosexual en Argentina y en América Latina, cuyas primeras reuniones fueron en noviembre de 1967.

