La banda Fuxia compartirá en vivo su más reciente trabajo discográfico

La banda Fuxia presentará oficialmente su nuevo disco el sábado 15 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. La fecha marcará un momento cúspide en el recorrido del grupo, que este año consolidó su formación actual.

El recital contará además con la participación de dos grupos invitados: Sinergia y La Ocasión, que ofrecerá un formato acústico. La propuesta busca celebrar el lanzamiento del disco grabado en junio, pero también generar un espacio de encuentro entre artistas locales de la escena del rock y el metal alternativo.

Fuxia nació en 2016 y, tras algunos cambios de integrantes a fines de 2023, consolidó su formación actual con Daniel Way en voz, Jano Ortega en batería, Lucas Helwig en bajo y Yani Almada en guitarra. Desde entonces, la banda viene desarrollando su propio estilo dentro del metal alternativo.

El grupo inició 2025 con el lanzamiento del video Sincro, grabado en el Centro Cultural La Hendija, al que siguió el lanzamiento del EP homónimo disponible en todas las plataformas digitales. El trabajo fue producido en Hell's Kitchen Studio, con mezcla y masterización a cargo de Tomás Bianchini. Sincro incluye tres temas propios y un cover, y representó el primer registro oficial de la nueva etapa de Fuxia.

En junio, la banda realizó un recital en Limbo Pub donde presentó el EP y registró el show completo en video, con una puesta audiovisual que combinó música, proyecciones y animaciones. La propuesta incluyó once canciones acompañadas por una historia animada creada por el artista paranaense Ivo Bigot, que funcionó como hilo conductor de la presentación.

El objetivo del grupo para esta nueva etapa es expandirse en la escena nacional, generando vínculos con otras bandas y participando de eventos en distintas ciudades del país. Los integrantes señalaron que "lo más lindo de este sueño es compartirlo y disfrutarlo con toda la gente que sume buenas experiencias".

Las entradas anticipadas pueden adquirirse al número 343 5068829.