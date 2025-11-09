Una mujer policía fue agredida con un golpe de puño en el rostro en San Jaime de la Frontera

El agresor fue inmediatamente reducido y por disposición judicial quedó detenido por los cargos “Resistencia a la autoridad” y “Lesiones”.

Se desató una gresca a la salida y un individuo le pegó en la cara a una funcionaria. Le cortó el párpado y le dejó moretones.

Una mujer policía resultó herida tras ser agredida por un joven en San Jaime de la Frontera, departamento Federación. Ocurrió la mañana de este domingo, en una gresca desatada fuera del Club Frontera.

Según se informó, sucedió alrededor de las cinco de la mañana. Hubo un enfrentamiento entre jóvenes a la salida del baile e intervino en el lugar la policía que estaba de servicio adicional en el club.

Al ser retirados del lugar, uno de los jóvenes le dio golpes de puño en el rostro. Ante tal la situación, el agresor fue inmediatamente reducido y por disposición judicial quedó detenido por los cargos “Resistencia a la autoridad” y “Lesiones”.

La funcionaria fue asistida en el Hospital San Vicente, donde constataron que presentó hematomas en el rostro y un corte en el párpado izquierdo. Quedó a la espera de estudios complementarios.

