Connie Ballarini llega con su Tour 2025 al Centro Provincial de Convenciones

La famosa comediante argentina Connie Ballarini se presentará en la capital entrerriana este jueves 13 de noviembre, a las 21, en el CPC (San Martín 15). El espectáculo forma parte de su Tour 2025, una gira nacional que la lleva por distintas provincias argentinas con su más reciente unipersonal.

Aunque en sus comienzos Ballarini se formó como farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires, desde 2006 orientó su carrera hacia la actuación y la comedia, estudiando con referentes como Martín Pugliese y Diego Wainstein. Con una trayectoria que ya supera los quince años sobre los escenarios, se consolidó como una de las voces femeninas más destacadas del stand up nacional.

La comediante es conocida por su participación en el grupo teatral "Las Chicas de la Culpa", junto a Natalia Carulias, Malena Guinzburg y Fernanda Metilli. Este proyecto surgió a partir del ciclo televisivo "La culpa es de Colón. Edición Mujeres", emitido por Comedy Central y Telefé, y se transformó en un fenómeno que trascendió la pantalla, con funciones en teatros de todo el país y giras internacionales.

En paralelo, Connie Ballarini viene construyendo un camino individual muy sólido. En 2016 estrenó su primer unipersonal, "SaCaDa", con el que fue convocada por Comedy Central Latinoamérica, y desde entonces sus espectáculos crecieron en convocatoria y repercusión. En 2024 fue distinguida con el Premio Martín Fierro Digital a la Mejor Comediante Unipersonal Femenina, un reconocimiento a su vigencia y al vínculo que mantiene con sus seguidores a través de las redes sociales y los escenarios.

El show que presentará en Paraná retoma la esencia de su humor, el cual incorpora contradicciones, enredos y absurdos de la vida cotidiana, narrados desde su propia experiencia y haciendo partícipe al público presente.

Valor de entradas

Platea preferencial derecha: $37.000

Platea preferencial izquierda: $37.000

Platea general derecha: $35.000

Platea general izquierda: $35.000

Disponibles en Platea Vip.