Posco ganó la carrera de la Clase 2 en el Turismo Nacional

Nicolás Posco se quedó con la penúltima carrera del año de la Clase 2.

A una fecha del final, el título de la Clase 2 del Turismo Nacional quedó con nueve contendientes. Todo debido a los resultados de la carrera en la que ganó Nicolás Posco luego de 23 minutos, 16 segundos y 515 milésimas de competencia. El podio en el Gran Premio disputado en Río Cuarto lo completaron Juan Pastori y Bautista Damiani.

Pastori quedó a un segundo y 466 milésimas; mientras que Damiani arribó a un segundo y 834 milésimas del ganador. Para el entrerriano Damián Markel no hubo suerte: finalizó 31° en el clasificador luego de su abandono a siete vueltas del final.

Los resultados de la carrera final dejaron a nueve contendientes por el título. Las dos principales posiciones son de Gonzalo Antolín y Juan Pastori con 243 y 242 puntos, pero también pugnan por el campeonato Bautista Damiani, Joaquín Cafaro, Francisco Coltrinari, Renzo Blotta, Alejo Cravero, Nicolás Posco e Iñaki Beitia.

Todo se definirá el último fin de semana de noviembre. La actividad irá entre el 28 y el 30 de este mes en el autódromo de la ciudad de San Martín de Mendoza.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 11 (en Río Cuarto)

1°) Nicolás Posco (Ford): 23’16”515/1000.

2°) Juan Pastori (Chevrolet): a 1”466/1000.

3°) Bautista Damiani (Toyota): a 1”834/1000.

4°) Pedro Grippo (Toyota): a 10”475/1000.

5°) Renzo Blotta (Toyota): a 13”835/1000.

---

31°) Damián Markel (Toyota): a 7 vueltas.

---) Marco Veronesi (Toyota): NO LARGÓ.



Campeonato | Turismo Nacional | Clase 2

1°) Gonzalo Antolín (Peugeot): 243 puntos.

2°) Juan Pastori (Chevrolet): 242.

3°) Bautista Damiani (Toyota): 234.

4°) Francisco Coltrinari (Peugeot): 227.

5°) Renzo Blotta (Toyota): 220,5.