Dieron a conocer los cuatro artistas principales de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón

Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso serán las destacadas figuras de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 de Colón.

Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso serán las destacadas figuras que serán parte de la grilla principal. Además del paseo de artesanos y maestras/os artesanas/os de todo el país, la programación musical volverá a articularse con propuestas gastronómicas, sector infantil, innovación y contenidos patrimoniales.

El intendente de Colón, José Luis Walser, en colaboración con redes oficiales de la Municipalidad, de Turismo, Cultura y Artesanía, junto a la Microrregión “Tierra de Palmares”, dio a conocer los artistas principales de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía que tendrá lugar desde mediados de febrero de 2026.

Entre los primeros nombres se destacan Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso. Con este anticipo sin precedentes, el Municipio busca ofrecer previsibilidad a visitantes y prestadores, y comenzar a proyectar una edición que una vez más posicionará a Colón como sede del encuentro de artesanos más grande del país. En los próximos días se comunicarán más confirmaciones, segmentos temáticos y novedades operativas.

El anticipo busca favorecer la planificación de viajes, reservas y logística de expositores. La organización reforzará la comunicación de servicios, accesos y cronograma para potenciar el impacto turístico y económico en toda la microrregión.

Se publicará paulatinamente toda la información de la grilla de artistas y espectáculos, venta de entradas, beneficios y programación diaria en los canales oficiales de la Fiesta y del Municipio.