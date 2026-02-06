Básquet: Central Entrerriano y Rocamora se miden en un duelo provincial por la Liga Argentina

En duelo de equipos provinciales, Central Entrerriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay se medirán este viernes a partir de las 21 en el estadio José María Bértora. El encuentro contará con el arbitraje de Alejandro Trías y Alejandro Costa mientras que Marcelo Patrigilia será el Comisionado Técnico.

Ambos equipos vienen de tener como rival a Gimnasia y Esgrima La Plata y con suerte dispar ya que Central Entrerriano lo venció de local 71-65, el miércoles, mientras que Rocamora cayó en el Paccagnella, el lunes, 83-54.

Claramente el equipo que dirige Juan Sebastián Amato buscará dejar rápidamente atrás lo que pasó ante el Lobo platense pero enfrente tendrá a otro rival durísimo que está en la pelea alta de las posiciones y que es dueño de una localía muy fuerte.

Central Entrerriano se mantiene tercero en la tabla del Sur con récord 13-6 mientras que Rocamora quedó ubicado 14to con números inversos (6-13). Cuando se enfrentaron a comienzos de temporada fue victoria para el Rojo por un ajustado 77-74 en un tremendo partido.

Prensa Rocamora