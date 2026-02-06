Alto acatamiento al paro judicial en la provincia: reclaman recomposición salarial y defensa del 82% móvil

Trabajadores y trabajadoras judiciales llevan adelante este viernes una medida de fuerza convocada por AJER, en el marco del conflicto salarial con el gobierno provincial. El lunes habrá un plenario clave para definir la continuidad del plan de lucha.

El paro de actividades convocado por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) registra este viernes altos niveles de acatamiento en toda la provincia, en el marco del reclamo por una recomposición salarial que compense la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los sueldos frente a la inflación.

La medida de fuerza fue impulsada ante la falta de respuesta del gobierno provincial al pedido de convocatoria a la Mesa Salarial del Poder Judicial, ámbito en el que el gremio exige una actualización de los haberes acorde al deterioro acumulado durante los últimos meses.

Desde AJER señalaron que el paro de este viernes se inscribe en la continuidad del plan de lucha iniciado a fines del año pasado, luego de que no se lograran avances sustanciales en las negociaciones salariales. En ese sentido, el próximo lunes se realizará un Plenario Provincial de Delegados, con participación de las 16 filiales del gremio, donde se evaluará la situación y se resolverá cómo continuar el conflicto, incluyendo la posibilidad de una gran movilización provincial.

Entre los principales reclamos, el sindicato judicial también exige el pago en tiempo y forma de los aumentos y retroactivos adeudados, así como la defensa del régimen jubilatorio y del 82% móvil, uno de los puntos que el sector considera irrenunciables.

“Una vez más los judiciales demostramos la determinación de defender nuestro salario y nuestros derechos”, expresaron desde AJER, al destacar el nivel de adhesión a la medida y advertir que, de no existir respuestas concretas, el conflicto podría profundizarse en los próximos días.