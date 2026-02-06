Después de más de una década se vuelve a permitir viajar parado en el servicio interurbano a Santa Fe

A partir de este 6 de febrero, los servicios Paraná - Santa Fe habilitan la posibilidad de viajar parados, según comunicó oficialmente Etacer.

La medida permitirá un límite de 18 pasajeros de pie con “estrictas medidas de seguridad” y contará con un “control de servicio” durante todo el trayecto.

En la publicación oficial, Etacer destacó la importancia de esta modalidad: “Hay cosas que no pueden esperar”, sostuvieron, y agregaron: “Mientras esperás, tu día no avanza”.

La empresa aclaró además que la opción de viajar parado está regulada y autorizada por el organismo correspondiente, publicó Apf Digital.

Nuevas opciones y mayor comodidad

Etacer señaló que los pasajeros ahora tienen más alternativas para acceder al servicio: “Ahora podés elegir viajar parado con medidas de seguridad”, informaron.

Además, destacaron que ya no es necesario acercarse a la terminal para asegurarse un lugar: “Ahora podés esperar el colectivo en tu barrio o cerca de casa”.

La empresa argumentó que esta modalidad permitirá “más capacidad, menos espera” y remarcó que los viajes se realizarán por autovía, con velocidad regulada para garantizar que los colectivos lleguen “mejor y a tiempo”.

Seguridad y oficialización de la medida

Para tranquilizar a los usuarios, Etacer enfatizó: “Viajar parado también es seguro”, y aclaró que “no es una prueba, es una nueva forma de viajar”.

Con esto, la compañía busca que los pasajeros puedan planificar sus trayectos con antelación, aumentando la eficiencia del servicio y reduciendo los tiempos de espera en terminales y paradas.