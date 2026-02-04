Paolo Rocca la respondió al gobierno: avaló la apertura comercial pero advirtió sobre la competencia desleal

Lo hizo a través de una carta enviada al diario La Nación, en la que explicó la posición de la compañía y planteó su visión sobre el futuro industrial del país.

Rocca señaló que, al tomar conocimiento de una oferta más baja por parte del proveedor extranjero, Tenaris propuso reducir su precio un 24% para igualar la propuesta india, aun cuando esa operación no resultara rentable. “Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo”, explicó en la carta, aunque finalmente la licitación fue adjudicada al competidor externo.

En ese contexto, el titular de Techint advirtió que el precio del proyecto quedó incluso por debajo de valores registrados en años anteriores, cuando el acero y el petróleo cotizaban a niveles mucho más altos a nivel global. Para Rocca, este escenario se inscribe en un mercado mundial del acero marcado por una fuerte sobrecapacidad, impulsada por políticas de exportación agresivas de países que, según planteó, no operan bajo reglas de mercado.

El empresario remarcó que, frente a ese fenómeno, las principales economías occidentales aplicaron aranceles, cuotas y medidas antidumping para proteger sectores estratégicos. Mencionó el caso de Estados Unidos, Europa, México, Canadá, Brasil e incluso la propia India, y alertó que el cierre de esos mercados está provocando un desvío de excedentes a precios de dumping hacia países más abiertos, como la Argentina.

En la carta, Rocca también hizo referencia al reciente entendimiento comercial entre la Argentina y Estados Unidos, al que calificó como relevante por sus compromisos en materia de seguridad económica, control de subsidios y prácticas distorsivas. En ese marco, sostuvo que la apertura comercial debe ir acompañada de políticas que preserven la confianza de los inversores y el desarrollo de cadenas de valor locales.

Destacó además el respaldo del holding a la actual administración y enumeró el volumen de inversiones realizadas y comprometidas en el país: u$s1.400 millones en 2024, u$s1.600 millones en 2025 y otros u$s2.400 millones previstos para 2026. Subrayó que esas apuestas se dan en un contexto de estabilización macroeconómica, baja del riesgo país y reformas orientadas a mejorar la competitividad.

Hacia el cierre, Rocca afirmó que el crecimiento industrial requiere conocimiento acumulado, innovación, recursos humanos calificados e inversión sostenida, y ratificó que el Grupo Techint continuará apostando por el desarrollo productivo de la Argentina, como lo viene haciendo desde hace ocho décadas.