ATE reclama mejoras urgentes en condiciones de trabajo y atención de adolescentes en la Residencia Mujercitas

En una misiva enviada a la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, a la que accedió ANALISIS, se plantea que se trabaja en un lugar “altamente hostil, adverso e insalubre”, con graves situaciones de violencia, y con jóvenes que afrontan problemas de salud mental y consumo de sustancias.

En una nota dirigida a la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Menor y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack, y firmada por el secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, y la secretaria administrativa, Mariana Luján, junto a las promotoras de derechos que se desempeñan en la Residencia Socio Educativa “Mujercitas” de Paraná, se reclaman “urgentes medidas administrativas que salvaguarden” a trabajadoras y menores internadas en el lugar.

En la misiva, a la que accedió ANALISIS, se detalla una serie de graves situaciones y dificultades que se atraviesan lo que genera “un ámbito hostil y complejo” y solicitan de manera urgente que se convoque a las trabajadoras “en un tiempo perentorio de tres días hábiles a una mesa de diálogo con la presidenta, Clarisa Sack, a fin de pactar puntos y consensos que sean el puntapié inicial para modificar las condiciones en que se cumplen tareas”.

Se advierte además que “en caso de no tener respuestas, se articularán inmediatamente las medidas gremiales y de acción directa” que se consideren necesarias y “se concurrirá a la justicia en legitimo resguardo del derecho de las trabajadoras y las mujeres puestas a su cuidado”. Asimismo, hacen responsable a Sack “de lo que pueda ocurrir”.

Por último, se informa que una copia de la nota se entregó al Ministerio Público de la Defensa a fin de que “tome debido conocimiento de las diversas situaciones de vulneración de derechos que dan ante la inacción de los superiores del organismo”.