Premios Olimpia: dos entrerrianos levantaron la estatuilla

Se entregaron los Premios Olimpia en la noche de este martes, reconocimiento que todos los años realiza el Círculo de Periodistas Deportivos. En este marco, dos paranaenses se alzaron con la estatuilla: Luciano Biondi (Sóftbol) y Carmelo Retamar (Bochas).

En tanto que el piloto Agustín Canapino, campeón del Turismo Carretera y el TC Pick Up, se quedó con la distinción más importante.

Otros de los deportistas que estelarizaron la noche fueron Ángel Di María, que ganó el Premio Olimpia de Plata al fútbol, y Diego Armando Maradona, que fue reconocido con el Premio Olimpia Infinito, que se entregó por primera vez este año. En su representación, subieron al escenario sus hijas Dalma y Gianina.





Todos los ganadores

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquet: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas:Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Arma

Esgrima: Isabel Di Tella

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Pádel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol:Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Voley: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo