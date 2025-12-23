Premios Olimpia: dos entrerrianos levantaron la estatuilla

Luciano Biondi ganó el Olimpia de Plata en la disciplina sóftbol.
Se entregaron los Premios Olimpia en la noche de este martes, reconocimiento que todos los años realiza el Círculo de Periodistas Deportivos. En este marco, dos paranaenses se alzaron con la estatuilla: Luciano Biondi (Sóftbol) y Carmelo Retamar (Bochas).
En tanto que el piloto Agustín Canapino, campeón del Turismo Carretera y el TC Pick Up, se quedó con la distinción más importante.
Otros de los deportistas que estelarizaron la noche fueron Ángel Di María, que ganó el Premio Olimpia de Plata al fútbol, y Diego Armando Maradona, que fue reconocido con el Premio Olimpia Infinito, que se entregó por primera vez este año. En su representación, subieron al escenario sus hijas Dalma y Gianina.
Todos los ganadores
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquet: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas:Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí Náutico: Eugenia De Arma
Esgrima: Isabel Di Tella
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Pádel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Softbol:Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Voley: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo