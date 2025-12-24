El verano en escena, cultura y carnaval en Entre Ríos

El verano entrerriano vuelve a desplegar su trama de escenarios, corsódromos y espacios culturales. Mientras las ciudades se preparan para recibir turistas y los barrios reactivan rituales propios de la temporada, la agenda cultural empieza a tomar forma entre propuestas estatales, fiestas populares y circuitos comunitarios que recorren la provincia.

En ese marco, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos trabaja en la conformación de una agenda de verano que se desarrollará durante enero y febrero, con actividades distribuidas en distintos puntos del territorio. Música en vivo, teatro, cine, artes visuales y propuestas vinculadas al carnaval forman parte de una programación que busca acompañar el período estival.

Lejos de concentrarse únicamente en eventos de gran escala, la agenda combina ciclos consolidados, propuestas itinerantes y la apertura de espacios culturales con patrimonio permanente. La estrategia apunta a ampliar públicos y sostener el trabajo de artistas, colectivos y gestores culturales entrerrianos en un momento del año marcado por la circulación de visitantes y el movimiento turístico.

Uno de las actividades destacadas será la continuidad de La Noche de las Ciudades, un ciclo que en esta edición tendrá como temática central el carnaval. Comparsas de distintas localidades entrerrianas llegarán a Paraná para compartir su trabajo, su estética y su identidad cultural en el escenario de La Vieja Usina (Matorras 861). Las presentaciones se realizarán los martes 20 y 27 de enero, y 3 y 10 de febrero.

La propuesta busca poner en primer plano el entramado carnavalero que se construye durante todo el año en galpones, clubes y espacios comunitarios, y generar un espacio de circulación y visibilización para expresiones que, en muchos casos, se desarrollan lejos de los circuitos más visibles. Al mismo tiempo, propone un cruce entre públicos locales y visitantes que llegan a la capital provincial durante la temporada.

La Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278 de la capital provincial, también se suma a la programación estival. Tras recuperar su patio y su espacio verde luego de años de abandono, el espacio será sede del ciclo Verano Frankenstiano, con proyecciones de películas basadas en adaptaciones de la novela y charlas previas con abordaje literario. Las actividades se realizarán los días 23 y 30 de enero, y 13 y 20 de febrero, y se inscriben en una línea de trabajo que articula cine, literatura y comunidad.

La música tendrá un espacio propio con una nueva edición de Jazz en la Casa, que se desarrollará los jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero en la Casa de la Cultura, en la intersección de 9 de Julio y Carbó, en Paraná. El ciclo vuelve a reunir a distintos exponentes del género y consolida un formato que, con el correr de las ediciones, ya cuenta con un público propio dentro de la escena local.

Recorrido cultural

Para febrero, además, la Secretaría de Cultura gestiona junto a Nación el recorrido de un camión cultural que llevará propuestas musicales a distintas localidades de la provincia, con La Paz y Colón ya confirmadas. En paralelo, se avanza en la organización de un ciclo de unipersonales itinerantes que se desarrollará entre febrero y marzo, dando continuidad a Un Domingo de Teatro, una propuesta orientada a acercar producciones escénicas a públicos diversos y a espacios no convencionales.

La agenda estival se completa con actividades impulsadas por los distintos organismos culturales de la provincia, que durante el verano abrirán sus puertas para visitas a muestras permanentes vinculadas al patrimonio histórico y al arte entrerriano. También se prevén propuestas pensadas para públicos familiares y ciclos itinerantes. En ese marco, se destaca La Noche de la Astrociencia, prevista para febrero, organizada por el Museo Antonio Serrano junto al Mirador Tec y la Uader, que invita a observar constelaciones y planetas como una experiencia de divulgación científica abierta.

Toda esta programación se inscribe en CUAC! Cultura Activa, el programa que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en la provincia con una mirada federal. Durante 2025, el programa incluyó ciclos, convocatorias y encuentros entrerrianos de distintas disciplinas artísticas, y se propone consolidar una política cultural con presencia territorial sostenida.

El carnaval, motor cultural y turístico

En paralelo a la agenda cultural institucional, Entre Ríos se prepara para una intensa temporada de carnavales, una de las expresiones populares más convocantes del verano y uno de los principales motores de la actividad turística en la provincia. Desde enero y hasta comienzos de marzo, distintas localidades pondrán en marcha sus corsódromos, con propuestas que combinan tradición, competencia, participación comunitaria y procesos de profesionalización.

Gualeguaychú abrirá la temporada el 3 de enero con el Carnaval del País, que contará con once noches de desfile en el Corsódromo José Luis Gestro. Las comparsas Marí Marí, Papelitos, O’Bahía y Ará Yeví llegan a esta edición tras meses de trabajo sostenido en talleres de vestuario, carrocería y coreografía, con producciones de gran escala que mantienen al evento como referencia a nivel nacional.

En Concordia, el carnaval comenzará el 24 de enero en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. Desde el Ente Permanente de Carnaval se anunciaron medidas orientadas a jerarquizar el espectáculo, como jornadas de salud integral para comparseros, ensayos técnicos exclusivos y mejoras en la infraestructura. También se evalúa la incorporación de jurados especializados para la evaluación de las baterías, una demanda histórica del sector que apunta a elevar el nivel competitivo.

Gualeguay extenderá su carnaval desde el 7 de enero hasta el 28 de febrero, con diez noches de desfile y un corsódromo que amplió su capacidad a 12 mil espectadores, incorporando nuevos sectores y ubicaciones.

En tanto, Concepción del Uruguay confirmó cinco noches durante febrero, con especial atención puesta en el fortalecimiento del aspecto técnico y la mejora del sistema de sonido.

Por su parte, Hasenkamp, Victoria y Santa Elena volverán a desplegar sus carnavales con fuerte participación comunitaria y formatos que combinan desfile, competencia y celebración popular. Mientras que en Paraná, las fechas oficiales del carnaval aún no fueron confirmadas, aunque desde el municipio anticiparon que el cronograma será anunciado en los próximos días.

Fiesta Nacional del Mate

La Municipalidad de Paraná confirmó que la Fiesta Nacional del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero próximo. El evento forma parte del calendario de verano de la capital entrerriana y es una de las celebraciones populares de mayor convocatoria. En los próximos días se dará a conocer la grilla artística y el detalle de las actividades previstas.